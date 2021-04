Un apropiat al Dariei Radionova ne-a trimis, pe celebra adresă a redacției, pont@cancan.ro, informații neștiute despre trecutul acesteia. Potrivit declarațiilor date sub protecția anonimatului, voluptuoasa moldoveancă ar fi fost iubita milionarului Wayne Lineker. Antreprenorul este fratele mai mic al fostului internațional Gary Lineker. Deși este într-o relație cu Alex Bodi și își plănuiesc nunta de vis, recent, Daria l-ar fi căutat pe ex-„sugar daddy” ca să rezolve urgent o situație delicată.

Fratele mai mic al lui Gary Lineker este cunoscut pentru stilul extragavant de viață pe care îl are, el fiind proprietarul mai multor cluburi din Ibiza și rareori a lipsit de la petrecerile pe care le-a organizat în capitala distracției, după cum puteți vedea în colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului. Wayne Lineker a intrat în lumea televiziunii odată cu apariția în reality show-ul “The Only Way Is Essex”.

Cum o alinta Wayne Lineker pe Daria Radionova

În vârstă de 27 de ani, Daria Radionova s-ar fi iubit cu Wayne Lineker, care are în prezent 58 de ani, dar diva nu ar fi avut un statut de „oficială”, ne-a dezvăluit în exclusivitate o sursă din anturajul fostului cuplu. Cu o avere estimată la 30 de milioane de lire, antreprenorul o alinta “Fluffy” pe moldoveanca sexy, iar despărțirea s-ar fi făcut în termeni amiabili, ne-au mai spus sursele noastre.

Mai mult, ne-a mai spus aceeași persoană, recent, un prieten comun a distribuit pe Facebook o fotografie mai veche în care apar cei doi, iar Daria Radionova i-ar fi scris imediat lui Wayne Lineker și i-ar fi spus să șteargă imaginea.

Afaceristul s-ar fi conformat rugăminții șatenei, mai ales că el s-a logodit în urmă cu aproape două luni cu Chloe Ferry. Fericitul anunț a fost făcut de milionar, care a publicat două poze alături de viitoarea lui mireasă, care purta un superb inel cu diamante.

“Ea a spus: «DA!» Te iubesc, @chloegshore1 🧡💍🤣 😉 #lol” ,este mesajul transmis de Wayne Lineker pe contul său de Instagram.

Presa din UK a speculat că totul ar fi o glumă însă DJ-ul Tom Zanetti i-a mulțumit public antreprenorului că i-a propus să-i fie cavaler de onorare și i-a transmis că abia așteaptă ziua nunții cu vedeta TV Chloe Ferry. Viitorii miri s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii “Celebs Go Dating”.

Wayne Lineker a fost căsătorit de două ori și are patru copii cu trei femei; fiica lui se numește Tia și are 22 de ani, iar băieții sunt: Duane, Sean și Freddie.

“Am fost însurat de două ori, am divorțat de două ori. M-am logodit de două ori, m-am despărțit de două ori”, a declarat milionarul într-un interviu mai vechi, relatează publicația The Sun.

Alex Bodi, declarație de iubire pentru Daria Radionova

La începutul acestei luni, milionarul a surprins-o în public pe iubita lui cu un gest romantic; Daria Radionova s-a bucurat enorm, mai ales că, de câteva săptămâni, focoasa moldoveancă s-a întors în Londra, unde deține un magazin cu haine, dar și un salon de înfrumusețare. Conform declarațiilor sale, Daria Radionova și-a deschis afacerile cu ajutorul părinților ei.

“Dacă două persoane sunt destinate să fie împreună, nu îi vor despărți nici timpul, nici distanța, nici certurile și nici gurile rele!”, sunt gândurile scrise pe imaginea publicată de Alex Bodi pe Instagram Stories – puteți vedea mesajul în galeria foto a articolului.

