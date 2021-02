Daria Radionova, declarații tranșante despre bătăile primite de Bianca Drăgușanu, de la Alex Bodi: „De ce mi-ar fi frică de el? Poate este ceva greșit cu ea”

Recent, Bianca Drăgușanu a făcut publice mai multe imagini cu ea, snopită în bătaie. Blondina a vrut încă o dată să tragă un semnal de alarmă cu privire la violențele la care a supus-o Alex Bodi, în relația lor. Despre toate aceste violențe a vorbit și Daria Radionova, care este de părere că este ceva în neregulă cu Bianca, iar Alex Bodi nu a fost niciodată violent cu ea.

Daria Radionova a vorbit despre violențele la care a supus-o Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu. Rusoaica a menționat faptul că afaceristul nu a fost niciodată violent cu ea, iar totul ar putea fi, în povestea de față, doar din cauza Biancăi.

„De ce mi-ar fi frică de el? Nu a fost niciodată agresiv cu mine şi nu mi-a arătat niciodată vreun semn de violenţă. Eu cred că este vorba şi despre ea. Dacă a fost bătută înainte, poate este ceva greşit cu ea, nu cu bărbatul care a bătut-o. Ea a vorbit urât despre el, a spus foarte multe minciuni”, a declarat Daria Radionova, pentru Antena Stars.

Daria Radionova vrea să evite scandalurile dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu

Printre declarațiile făcute, Daria Radionova a menționat că nu prea vrea să se implice prea mult în această poveste și va încerca să evite subiectul.

„Deci, cine se ascunde ca un şoricel? Absolut totul merge înainte şi chiar eu am vrut ca el să vorbească cu ea. Deci nu trebuie să întoarcă povestea în favoarea ei. Ei au vorbit de două ori, iar eu am fost lângă el. De asemenea, au fost foarte multe minciuni publicate recent şi sper ca oamenii să nu creadă în ele. La fel cum am mai spus, realitatea este foarte diferită faţă de ce vezi în presă. Să fiu sinceră, nu vreau să vorbesc prea mult despre acest subiect şi o să încerc să ignor toate provocările”,a continuat Daria Radionova.