Bianca Drăgușanu anunță că îi face plângere penală lui Alex Bodi + Explică filmulețul șocant “M-a șantajat trei ani de zile și m-a terorizat”

Bianca Drăgușanu reacționează în urma filmulețului apărut cu ea în stare de inconștiență, căzută lângă pat. Diva din showbiz spune care ar fi motivul real pentru care a ajuns în acea stare. Ba mai mult, aceasta îl învinovățește total pe fostul ei partener Alex Bodi și susține că el ar fi dat în presă video-ul.

Bianca Drăgușanu tună și fulgeră după ce, în urmă cu mai puțin de 24 de ore, pe internet a devenit virală o filmare în care ea apare în stare de inconștientă, iar Alex Bodi încearcă să-i acorde primul ajutor. După ce bărbatul acuzat de proxenetism a lămurit pentru CANCAN.RO ce s-ar fi întâmplat cu ea în acea seară, în urmă cu doi ani, avem și reacția Biancăi, care spune cu totul altceva.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în scenele șocante surprinse în video

„Pe mine nu mă distruge un video în care eram într-o stare nasoală, în care am ajuns tot din cauza lui. Nu se întâmplă nimic în video. De fapt, el m-a lovit, m-a bătut și am leșinat și a venit cu un prieten apoi. Ca un asasin care își premeditează crima, așa a procedat cu mine. Locul lui e după gratii, nu în libertate. M-a șantajat trei ani de zile și m-a terorizat. În acest video eu am fost lovită, leșinată din cauza lui.

Omul nu face decât un circ ieftin. Acest video l-a mai dat de mai multe ori, dar nu integral. Acum l-a dat integral, pentru că nu i-a reușit schema cu împăcarea”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Îi fac plângere pentru hărțuire”

Mai mult decât atât, revoltată, Bianca Drăgușanu este hotărâtă să pună piciorul în prag și să acționeze legal împotriva fostului soț.

„Îi fac plângere la poliție pentru hărțuire. Pentru că a încercat să intre în locuința mea și regret că nu am făcut-o acum câteva zile, când a intrat în salon după mine. Ar trebui să-i fie rușine, că pretinde că e un tată și un om de afaceri. Se pune cu iubitul meu la masă. Ba îmi trimite flori, ba mă urăște, ba se autoumilește.

Acum o lună de zile îmi trimitea flori și îmi spunea că sunt o femeie frumoasă, azi trimite videouri cu mine.

Acum o lună de zile îmi trimitea flori și îmi spunea că sunt o femeie frumoasă, azi trimite videouri cu mine.

A uitat că, acum o săptămână, trimitea dedicații prin Adrian Minune și îmi spunea că sunt femeia vieții lui, nu mai scăpam de el și era cu dragoste și flori. Care e problema lui de tot dă video-urile astea cu mine? Nu m-a distrus și nici nu mă va distruge", a mai spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Am trăit terorizată de el”

„L-am expediat peste tot. A venit disperat după mine peste tot. Omul încearcă să se răzbune pe mine pentru că nu știe să piardă și pe unde a venit la mine m-a înghesuit prin toate colțurile, la salonul de unghii, de față cu Andreea Tonciu. S-a pus cu iubitul meu la masă și a început să spună aberații. Când se ținea după mine și a început să plângă. Ăsta e un circar fără ocupație, necunoscută. Ar trebui să vă întrebați de unde are Alex Bodi bani.

Ceea ce face el e că se autocompromite. Câtă credibilitate poate să aibă, cu un dosar penal, în care își riscă libertatea, făcând circoteci, un om arestat pentru proxenetism?

Dorința lui de a epata și de a fi vedetă îl face să fie patetic și penibil. Nu dovedește nimic. E a treia oară când îl dă (filmulețul, n.r.). Dacă îi place, să dea. Nu mă afectează strategiile lui, pentru că am trăit terorizată de el. Nicio femeie normală nu ar vrea să aibă o relație cu acest om nesigur pe el, care te filmează și te șantajează. Compătimesc orice femeie care are contact cu el”, a adăugat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Ce a declarat Alex Bodi, pentru CANCAN.RO, despre filmarea șocantă

Alex Bodi a specificat că Bianca Drăgușanu ar fi ajuns în acea stare după ce ar fi luat somnifere.

„Subliniez faptul că video-ul nu este recent. Este de aproximativ doi ani. Și nu era vorba de droguri, în primul rând, la Bianca. Atunci am avut noi o dispută, iar ea a luat niște pastile de somn și s-a simțit foarte rău și cred că a leșinat. Deci nu este vorba despre faptul că Bianca s-ar fi drogat. Publicarea acestui video și întregul articol sunt făcute pentru a fi atacată, eu nu am nicio legătură. Îmi dau cuvântul de onoare!”, a spus Alex Bodi pentru CANCAN.RO.

