Episodul în care Alex Bodi a fost târât pe stradă cu mașina de Bianca Drăgușanu nu a fost actul final al despărțirii. CANCAN.RO a aflat că musculosul a dat buzna peste blondă și Gabi Bădălău, în timp ce aceștia se aflau la masă, într-un restaurant de lux din zona Nordului. Iar ce a urmat întrece orice imaginație.

Conflictele dintre cei doi foști soți par departe de a se încheia, iar dovadă stau incidentele din ultima perioadă, pe care CANCAN.RO le-a relatat în exclusivitate. De data aceasta, venim cu informații de ultimă oră: o întâlnire furtunoasă a avut loc între Alex Bodi, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu. Cei trei au stat la aceeași masă la „It Cucina”, din Herăstrău, unde s-ar fi iscat o controversă de pomină.

Ce s-a întâmplat în Herăstrău

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu luau prânzul liniștiți, când deodată s-au trezit cu musculosul din Mediaș la masă. Era supărat foc, după ce pe CANCAN.RO au apărut imaginile cu el în timp ce trăgea de portiera mașinii Biancăi. Cei doi au fost filmați când ieșeau de la un salon de unghii, unde vedeta fusese la un tratament.

Problema cea mai mare a lui Alex Bodi era că diva nu recunoștea că s-ar fi întâlnit de bunăvoie și nesilită de nimeni cu el, ori că se auzeau la telefon sau își trimiteau mesaje în privat. Alex ar fi ținut să-i transmită și lui Gabi Bădălău aceste lucruri, rănit în orgoliu după ce blonda nu i-ar fi dat vreo speranță de împăcare, deși, zile întregi, cei doi ar fi fost în tatonări pe ascuns.

Potrivit surselor noastre, după ce a venit la masă, Gabi Bădălău l-a invitat elegant pe Alex Bodi să se așeze, să nu facă scandal, pentru că nu este cazul. (NU RATA: GABI BĂDĂLĂU S-A ECHIPAT CU „KIT” COMPLET DE BAROSAN)

„Fratele meu, stai la masă, calmează-te, să bem un pahar de vin. Voi, dacă aveți chestiuni nerezolvate, poate ar trebui să le rezolvați”, i-ar fi spus Gabi fostului soț al Biancăi Drăgușanu.

Nevoită să asculte acuzațiile fostului soț

Reacțiile lui Alex Bodi ar fi fost pline de tensiune. „Te distrug, Bianca, te distrug, o să arăt tuturor cine ești tu cu adevărat. De ce îmi spuneai că Gabi este în depresie și plânge după tine, că nu vrei să mai fii cu el, că nu știi ce simți. De ce ai jucat la două capete?”, ar fi fost acuzațiile milionarului din Mediaș.

Bianca Drăgușanu ar fi vrut să părăsească incinta, dar Gabi Bădălău ar fi reacționat rapid. „Stai, fă, la masă, unde pleci?”, ar fi spus viitorul soț al blondei, potrivit martorilor din restaurant. Dialogul ar fi fost mai mult între cei doi bărbați din viața Biancăi Drăgușanu, iar blonda ar fi fost nevoită doar să asculte acuzațiile celui care i-a fost soț până anul trecut. (CITEȘTE ȘI: CUM O “HĂRȚUIEȘTE” ALEX BODI PE BIANCA DRĂGUȘANU: “ÎI SPUNE CĂ NU POATE SĂ TRĂIASCĂ FĂRĂ EA” + CUM I-A “PLANTAT” ÎN DORMITOR 1.001 TRANDAFIRI)

“Cum poți să spui prin oraș că îmi faci plângere penală? Cu ce te-am hărțuit eu pe tine? Gabi știe de câte ori m-ai sunat? De câte ori mi-ai trimis mesaje? Cum ne-am întâlnit pentru că îmi spuneai unde ești? Că am stabilit amândoi că o luăm treptat și vedem dacă rezultă ceva din asta? Cum poți să minți cu atâta nerușinare”, i-ar fi reproșat Bodi fostei neveste, după care i-a spus că va dovedi cine este ea cu adevărat.

Bianca: „Ce am înțeles, la final, este că vrea să mă distrugă”

La un moment dat, pentru a aplana conflictul, Bădălău i-ar fi spus lui Alex Bodi: „Bianca acum e femeia mea, ne iubim, suntem împreună, ce a fost, a fost”.

„Totul este bine, nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Oricum, nu mă interesează ce crede lumea sau subiectul de nicio culoare și de niciun fCel. Nu mă interesează să mai vorbesc despre asta și oricum se interpretează totul. Eu sunt bine. Nu am înțeles nimic din conversația de la masă. Ce am înțeles, la final, este că (Bodi, n.r.) vrea să mă distrugă și atât. Eu sunt fericită, am o relație, sunt exact cum vreau să fiu și nu mai vreau să tulbur liniștea cu nimic”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: ALEX BODI A „STRICAT” NUNTA BIANCĂI DRĂGUȘANU CU GABI BĂDĂLĂU)

Așteptări neconfirmate

Alex Bodi ar fi plecat nervos de la întâlnirea-fulger cu diva și milionarul din Bolintin Vale. Din sursele noastre, musculosul ar vrea să încheie orice legătură cu Bianca Drăgușanu, lucru pe care și fosta prezentatoare și l-ar dori, deși între cei doi încă ar mai fi sentimente puternice.

După despărțirea de Daria Radionova, Alex Bodi i-a trimis buchete imense de flori Biancăi Drăgușanu și chiar s-au întâlnit, ocazional, în diferite contexte. Bulversată și într-o serie de separări de Gabi Bădălău, diva ar fi acceptat să se întâlnească cu fostul soț. Iar Bodi și-ar fi creat așteptări pe care blonda nu le-a confirmat și de aici ar fi pornit scandalul dintre cei doi. Alex Bodi ar considera că Bianca joacă la două capete, în timp ce fosta prezentatoare de la Kanal D ar fi luat deja o hotărâre pentru viitorul ei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.