Ce operații estetice are Justyna Gradek, noua iubită a lui Alex Bodi. Cum arăta înainte de a apela la mici retușuri de frumusețe

Justyna Gradek este o femeie extrem de frumoasă, iar recent a apărut pe primele pagini ale publicațiilor din România ca fiind cea mai recentă cucerire a lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Însă, modelul polonez nu a arătat mereu așa. Deși era foarte frumoasă, Justyna Gradek a apelat la micile retușuri ale bisturiului, astfel că acum are sâni mai mari, buze mai voluptoase, nasul este diferit, chiar și forma pomeților pare ușor modificată

La cererea internauților, modelul polonez a publicat imagini cu ea din vremea adolescenței, când nu avea nicio operație estetică. Justyna Gradek era o domnișoară extrem de drăguță, chiar sexy și… mult mai naturală.

Justyna Gradek, Q&A pe IG Story

Recent, ustyna Gradek a făcut un Q&A pe IG Story, iar una dintre întrebări a fost: “Are you married? (n.r.: Ești căsătorită?)”. Ea a oferit un răspuns ironic: “Do I look like I’m married? (n.r.: Arăt eu de parcă aș fi căsătorită?)”. Ulterior, ea a fost întrebată dacă este în prezent însărcinată și ea a reacționat tot cu o întrebare: “Cu cine?”, la care a adăugat două emoticoane.

În vârstă de 27 de ani, Justyna Gradek a venit în weekendul care s-a încheiat în România și a petrecut două nopți incendiare în Mamaia, unde Alex Bodi și gașca lui de prieteni au așteptat-o. În clubul în care au petrecut cei doi au curs râuri de șampanie fină din partea antreprenorului pentru noua lui iubită, iar paparazzii CANCAN.RO au surprins imagini exclusive cu cei doi.

Sursa foto: Arhiva Cancan, Justyna Gradek Facebook