Încurcate și “stropite” cu șampanie fină sunt cărările dragostei din viața lui Alex Bodi! În weekend, CANCAN.RO l-a întâlnit pe musculos în timp ce încerca să își impresioneze noua iubită într-un club din Mamaia. Oarecum previzibil, el a apelat la vechile “trucuri” de lux… folosite și cu fostele cuceriri: Bianca Iordache, Daria Radionova și Bianca Drăgușanu! Justyna Gradek este însă “unsă” cu toate gesturile extravagante și romantice… Bomba-sexy s-a iubit cu designerul Philipp Plein care a răsfățat-o din plin în timpul relației.



În vârstă de 27 de ani, Justyna Gradek a poposit pe pământ românesc sâmbătă, iar Alex Bodi s-a asigurat că are parte de tot ce îi poftește inima. Șatena este cunoscută în Polonia, țara natală, dar și în alte state – pe Instagram, diva are peste un milion de urmăritori.

Alex Bodi, cuceritor cu Justyna Gradek

Alex Bodi a fost în centrul atenției prietenilor săi, după ce noua iubită l-a vizitat în România. În prima seară petrecută la LOFT Mamaia, ex-ul Biancăi Drăgușanu a comandat pentru Justyna Gradek și nu numai… mai multe sticle de șampanie Armand de Brignac! Și, pentru că nota de plată se anunța a fi una uriașă, spectacolul făcut de chelnerii care au adus băutura rafinată s-a ridicat la nivelul așteptărilor…

Impresionată de roaba cu care a fost adusă șampania cunoscută și drept “Asul de inimă neagră”, șatena a filmat și ea câteva cadre, însă le-a publicat pe IG Story abia a doua zi, după cum puteți observa în galeria foto a articolului.

În timp ce unii dintre fanii lui Alex Bodi intuiesc că Justyna Gradek și-a dorit să se bucure mai mult de compania acestuia decât să stea pe telefon, alții sunt de părere că, de fapt, nu își dorește să dezvăluie prea multe despre relația lor. Un lucru este însă clar: fiorii dragostei există între ei, având în vedere primele imagini în care apar împreună și care v-au fost prezentate, în exclusivitate, de CANCAN.RO.

Primele declarații ale lui Alex despre relația cu Justyna

“Când o să fie momentul se vor confirma chestii. Nu vreau să vorbesc acum despre asta, nu e cazul, nu pot să-mi asum ceva sau să vorbesc în numele cuiva. Nu ne tatonăm. Ne-am cunoscut, nu ne tatonăm, că ne-am cunoscut cât de cât.

Vedem ce o să fie. Când o să se întâmple nu ai cum să ascunzi și nici nu avem motive să ascundem. E o femeie superbă, foarte inteligentă și foarte la locul ei. E o femeie chiar în sensul adevărat al cuvântului”, a declarat Alex Bodi într-un interviu oferit la Antena Stars.

Alex Bodi s-a despărțit de Daria Radionova înainte să facă nunta

La începutul acestui an, pe când se afla în arest la domiciliu, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a dezvăluit că plănuiește să se recăsătorească. Socotelile din sufletul lui nu s-au potrivit cu realitatea relației pe care a avut-o cu Daria Radionova, motiv pentru care despărțirea s-a produs spre mijlocul lunii aprilie – CANCAN.RO v-a dezvăluit în exclusivitate la acea vreme că ei nu mai formează un cuplu.

“Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a dezvăluit Daria într-un interviu, la Antena Stars. Potrivit sexy-moldovencei, , a dezvăluit Daria într-un interviu, la Antena Stars. Potrivit sexy-moldovencei, musculosul i-ar fi cerut inelul de logodnă înapoi

