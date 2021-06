Daria Radionova, mesaj subliminal pentru Alex Bodi și Bianca Iordache? “Nu totul trebuie să fie auzit sau văzut”

La câteva săptămâni bune după ce a încetat să mai transmită idei “înțepătoare” la adresa fostului logodnic, Daria Radionova a publicat un mesaj subliminal. Unii dintre fanii ei cred că este doar o simplă coincidență că l-a postat acum, în perioada în care Alex Bodi a dezvăluit că se iubește cu Bianca Iordache. Pe de altă parte, alți internauți presupun că, de fapt, gândul exprimat este “cu dedicație” pentru cel care ar fi trebuit să-i devină soț anul acesta.

Daria Radionova, mesaj cu tâlc pentru Alex Bodi?

Daria Radionova a urcat pe IG Story o imagine pe care este scris negru pe alb, în limba engleză, următorul mesaj: “A private life is a happy life, not everything needs to be heard or seen” – acesta se traduce astfel: “O viață privată este o viață fericită, nu totul trebuie să fie auzit sau văzut”. După cum puteți observa în galeria foto a articolului, înainte să facă postarea, diva a notat: “INDEED (n.r.: Într-adevăr)”, semn că rezonează cu ideea care se regăsește pe fotografia pe care a ales să o distribuie.

După ce au văzut postarea, fanii voluptoasei șatene care locuiește în Londra s-au împărțit în două tabere: unii cred că ar fi un mic “atac” la adresa fostului logodnic, care și-a refăcut viața amoroasă la doar două luni de la despărțirea lor, iar alții sunt de părere că ar fi doar o simplă coincidență.

Daria Radionova, despre Alex Bodi: “A fost agresiv cu mine”

“Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a dezvăluit afacerista în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars, în urmă cu mai bine de o lună; potrivit declarațiilor făcute de moldoveanca sexy, musculosul i-a cerut inelul de logodnă înapoi.

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories / Daria Radionova & Bianca Iordache