A încercat sau nu să-și ia viața Alex Bodi din cauza Biancăi Drăgușanu? Ce a declarat musculosul din Mediaș

A încercat sau nu Alex Bodi să-și ia viața din cauza Biancăi Drăgușanu?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor, iar acum musculosul din Mediaș a oferit și primele declarații în acest sens.

Potrivit unor informații apărute în presă, Alex Bodi ar fi încercat să se sinucidă din cauza Biancăi Drăgușanu. Acesta ar fi vrut să-și taie venele folosind un cercel în formă de cruce și ar exista și filmări cu el plin de sânge. Fostul soț al blondinei infirmă toate zvonurile apărute și face glume pe seama subiectului.

”Da, nu știi că sunt sadomasochist! Eu sunt nemuritor, sunt Dracula! Am vreo rană pe undeva? Nu era bun cercelul? Este o diferență de la vorbe la fapte”, a declarat Alex Bodi la XNS.

După ce a dezvăluit faptul că se întâlnea cu Bianca Drăgușanu, în timp ce aceasta se afla într-o relație cu Gabi Bădălău, fosta prezentatoare a ieșit la atac. Doar că musculosul din Media spune că blondina se contrazice în declarații. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU: “BREAKING NEWS! SUNT ÎNSĂRCINATĂ” | FOTO)

”Atunci la salon, am venit, pentru că am vorbit! Declarațiile ei se contrazic, da. Dar eu fiind un no name, nu mai vreau să vorbesc. Dau valoare cui? Ea declară ceva și încearcă să mintă toată țara și poporul și după hopa, surpriza: vorbele ei, conversațiile ei. Eu îmi văd de treaba mea. Dacă nu mă deranjează nimeni nu cunosc pe nimeni. Dacă vrea să mă cunoască, am. Am dovezi! Telefonul meu deține secrete. Nu mai bine să fie pace? Eu îmi văd de treburile mele, să fie toată lumea fericită”, a mai spus Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit

Potrivit lui Gabi Bădălău, cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate deoarece își doresc lucruri diferite în momentul de față. Chiar și așa… afaceristul are numai cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu, în ciuda disputelor pe care le-au avut de-a lungul timpului. Îi dorește numai bine și nu îi poartă ranchiună. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, ATAC DUR LA ADRESA LUI ALEX BODI DUPĂ CE FOSTUL SOȚ A PUBLICAT ÎNREGISTRĂRI CU EA: ”SOCIOPAT ȘI BIPOLAR”)

”Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema”, a declarat Gabi Bădălău la Antena Stras.