Daria Radionova îi dă de gol pe Alex Bodi. Dezvăluiri șocante: „M-a agresat”

Daria Radionova și fostul ei iubit, afaceristul Alex Bodi, s-au certat, în direct la TV, la puțin timp după despărțirea care a luat pe toată lumea prin surprindere având în vedere că cei doi voiau să se căsătorească.

Rusoaica și fostul soț al Biancăi Drăgușanu au avut parte de o „confruntare” în cadrul unei emisiuni, unde tânăra i-a adus afaceristului mai multe acuzații.

„Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă.

L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine.

Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat Daria Radionova, în direct la un post Antena Stars.

I-a cerut inelul de logodnă înapoi

Mai mult, Daria a dezvăluit că Alex i-ar fi cerut inelul de logodnă înapoi. Pentru că nu îl mai iubește, tânăra îi va respecta dorințele. „Mi-a cerut inelul de logodnă înapoi. Oricum nu-l mai iubesc, dar ce fel de bărbat este ăsta?”, a mărturisit rusoaica.

După despărțirea care a avut de curând, Daria i-a dat dreptate Biancăi Drăgușanu, în ceea ce îi privește comportamentul agresiv al lui Alex Bodi.

„I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare și grijulie, cu inima pură și intenții pure. Nu am de ce să mă supăr și nu am nimic de regretat. A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt recunoscătoare că am avut-o.

Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că: oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg”, scria Daria pe Instagram, în urmă ceva timp.

