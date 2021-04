Bianca Drăgușanu, gesturi obscene evidente după despărțirea lui Alex Bodi de Daria Radionova

Bianca Drăgușanu face gesturi obscene pe internet, după despărțirea lui Alex Bodi de Daria Radionova. Să fie, oare, un gest de răzbunare la adresa fostul ei soț?

Alex Bodi a recunoscut că i-a trimis flori în urmă cu puțin timp Biancăi Drăgușanu, spunând că el mereu face ce simte. Blondina, însă, pare de neînduplecat și nu se știe dacă ei se vor mai împăca vreodată după toate scandalurile care au avut loc. În plus, Bianca este axată acum pe relația cu Gabi Bădălău. Totuși, pare că nu ezită să-i facă „jocul” lui Bodi, arătându-i că îi poartă pică și acum pentru trădarea lui cu Daria Radionova. Blondina a postat un filmuleț în care arată un gest obscen în fața camerei.

Alex Bodi vrea să o recucerească pe Bianca?

Conform declarațiilor antreprenorului, el se bucură pentru că Bianca Drăgușanu și-a refăcut viața amoroasă și este foarte fericită alături de Gabi Bădălău. Cu toate acestea, Alex Bodi a spus că i-a trimis flori, deși, teoretic, îi este interzis să facă acest lucru.

“Da, este adevărat că i-am trimis flori, știe toată lumea că aveam obiceiul să-i trimit flori, dar și Bianca este o femeie frumoasă, curtată de o grămadă de persoane, dar îți dai seama că nu sunt singurul care îi poate trimite flori. Eu sunt mai deosebit, nu sunt ca admiratorii ei”, a mai subliniat controversatul antreprenor, conform sursei citate.

“Eu nu am voie să dau flori, nici direct, nici indirect. Ea este într-o relație, nu am de ce să-i trimit flori și da, dacă am vrut să-i trimit flori, i le trimit dacă vreau și simt, care este problema?! Nu mă avantajează pe mine cu nimic că este singură sau nu este singură. Ea este într-o relație, într-o perioadă bună a vieții ei, din ce am auzit și din ce se vede și mă bucur că este așa, de ce să mă bucur că e singură? Nu vreau să mă pronunț în absolut nimic”, a mărturisit Alex Bodi în cadrul unui interviu oferit la o emisiune de la Antena Stars.

