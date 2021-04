Alex Bodi, mărturii-bombă despre cum încearcă să o recucerească pe Bianca Drăgușanu: “Este adevărat că i-am trimis flori”. Gestul controversat făcut de fosta soție

Alex Bodi a făcut mărturii-bombă despre cum încearcă să o recucerească pe Bianca Drăgușanu, femeia alături de care a trăit o poveste de dragoste presărată cu multe episoade violente și, totodată, numeroase despărțiri. Dezvăluirile milionarului vin în contextul în care fosta lui soție este într-o relație cu afaceristul Gabi Bădălău, însă, în același timp, ea a recurs la un gest care continuă să stârnească întrebări.

Alex Bodi, interviu despre Bianca Drăgușanu

Conform declarațiilor antreprenorului, el se bucură pentru că Bianca Drăgușanu și-a refăcut viața amoroasă și este foarte fericită alături de Gabi Bădălău. Cu toate acestea, Alex Bodi a spus că i-a trimis flori, deși, teoretic, îi este interzis să facă acest lucru.

“Eu nu am voie să dau flori, nici direct, nici indirect. Ea este într-o relație, nu am de ce să-i trimit flori și da, dacă am vrut să-i trimit flori, i le trimit dacă vreau și simt, care este problema?! Nu mă avantajează pe mine cu nimic că este singură sau nu este singură. Ea este într-o relație, într-o perioadă bună a vieții ei, din ce am auzit și din ce se vede și mă bucur că este așa, de ce să mă bucur că e singură? Nu vreau să mă pronunț în absolut nimic”, a mărturisit Alex Bodi în cadrul unui interviu oferit la o emisiune de la Antena Stars.

Deși a tot vorbit despre nunta cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu nu a renunțat la multe dintre fotografiile pe care le are cu fostul soț, după cum puteți observa și în imaginea de mai jos. În timp ce unii dintre fani cred că ar fi un plan ca să îl incite pe Alex Bodi, alții sunt de părere că, de fapt, este mult prea ocupată ca să își rezerve timp ca să șteargă amintirile trăite în perioada în care s-a iubit cu milionarul din Mediaș.

Nu rata: Alex Bodi, atac dur la adresa Dariei Radionova: “E penibil că am ajuns aici”

Alex Bodi: “Bianca este o femeie frumoasă, curtată de o grămadă de persoane”

În cadrul interviului, Alex Bodi a menționat că este conștient că Bianca Drăgușanu este curtată de foarte mulți bărbați, dar el este mult mai deosebit în comparație cu ei.

“Da, este adevărat că i-am trimis flori, știe toată lumea că aveam obiceiul să-i trimit flori, dar și Bianca este o femeie frumoasă, curtată de o grămadă de persoane, dar îți dai seama că nu sunt singurul care îi poate trimite flori. Eu sunt mai deosebit, nu sunt ca admiratorii ei”, a mai subliniat controversatul antreprenor, conform sursei citate.

Vezi și: De ce s-au despărțit, de fapt, Alex Bodi și Daria Radionova. Mesajele între cei doi au fost făcute publice

Alex Bodi, dat în judecată de Bianca Drăgușanu

Sursa foto: Facebook & Instagram