Bianca Drăgușanu, reacții acide după despărțirea lui Alex Bodi de Daria Radionova: “Timpul descoperă adevărul” | FOTO

Despărțirea dintre Alex Bodi și Daria Radionova i-a surprins pe mulți, având în vedere că cei doi au plănuit să se căsătorească anul acesta. Însă, printre cei care se așteptau ca povestea lor să nu dureze pare că se numără și Bianca Drăgușanu. Fosta soție a milionarului a avut câteva reacții acide pe social media, după ce CANCAN.RO v-a dezvăluit în exclusivitate că acesta nu mai formează un cuplu alături de superba moldoveancă.

După cum puteți observa în colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului, celebra blondă a publicat mai multe mesaje subliminale pe Instagram Stories. Pe prima imagine distribuită este notat următorul mesaj în limba engleză: “Time discovers truth (n.r.: Timpul descoperă adevărul)” și, înainte să-l publice, ea a adăugat unul dintre gif-urile sale preferate, respectiv: “karma”.

Primul gest al fostei prezentatoare a venit la câteva ore bune după ce Daria Radionova a făcut declarații fulminante despre încheierea relației cu Alex Bodi. La un moment dat, moldoveanca a subliniat că Bianca Drăgușanu are dreptate în toate afirmațiile făcute despre fostul ei soț.

“Toți cei care sunteți deprimați, vreau să vă spun că viața e frumoasă. Nu a voastră, în general așa” + “It’s funny, because it’s true (n.r.: E amunzat, pentru că e adevărat)” este o altă postare făcută de iubita lui Gabi Bădălău. Ulterior, ea a mai transmis: “Access to my energy is a privilege” care se traduce astfel: “Accesul la energia mea este un privilegiu”.

Alex Bodi, primele declarații despre despărțirea de Daria Radionova

“Ne-am despărțit acum două săptămâni, fără să ne mai certăm sau ceva de genul. Trec printr-o perioadă mai agitată a vieții mele și cred că tensiunile și-au spus cuvântul. E o femeie foarte OK și îi mulțumesc că a fost lângă mine în momentele respective. Nu ne mai urmărim (n.r.: pe Instagram) pentru că nu are sens, suntem fiecare cu viața lui”, a mărturisit Alex Bodi în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În cadrul interviului, excentricul antreprenor a acceptat să vorbească și despre “implicarea” actriței Mădălina Ghenea în relația lui cu focoasa moldoveancă.

