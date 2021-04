Alex Bodi, atac dur la adresa Dariei Radionova: „E penibil că am ajuns aici”

Alex Bodi reacționează dur după ce au ieșit la iveală conversațiile dintre el și Daria Radionova. Afaceristul din Mediaș nu s-a putut abține și a pus-o la punct pe rusoaică. Ba mai mult, a ajuns să-i dea dreptate Biancăi Drăgușanu.

După ce în spațiul public au apărut frânturi din conversațiile dintre el și Daria Radionova, fostul Biancăi Drăgușanu vine și dă replica. În opinia lui Alex Bodi, motivul pentru care Daria face declarații și vorbește despre persoana lui este unul foarte clar, vrea să-și facă reclamă în România.

„Ceea ce nu înțeleg eu, de unde atâta răutate? Noi eram despărțiti, iar eu, știind că ei nu-i plac declarațiile și mass-media, am ales să țin ascuns și chiar am rugat-o să mă șteargă ea prima ca să nu râdă lumea de ea. Acum o lună dădea singură două declarații în care spunea că suntem perfect fericiți și că Bianca era de vină pentru tot, că eu sunt bărbatul perfect, că ea e super happy și că am toate calitățile necesare ca bărbat.

Iar brusc, după ce am încheiat cu ea, într-adevăr, ne-am certat prin telefon, dar după am vorbit frumos și i-am trimis ce mai avea la mine, dorind să rămânem într-o relație amicală” a spus milionarul, la Antena Stars

Alex Bodi: „Păi nu are dreptate Bianca?!”

După toate cele întâmplate, afaceristul a ajuns la concluzia că Daria Radionova se victimizează, așa cum a afirmat în nenumărate rânduri Bianca Drăgușanu, pentru a-și face reclamă de pe urma situațiilor de genul acesta.

„Păi eu cu Bianca am avut războaie duse și chestii de împărțit. Cu ea ce? Elastice de păr? Cât eu sunt ok și am fost iubiți era totul perfect, cum am decis să închei și am dat like-uri altor femei pe Instagram, hopa, s-a transformat domnișoara și a început atacul ca să contureze ea anumite chestii din trecut, văd. Eu chiar dacă sunt impulsiv și mai rău de gură, am lăsat-o în pace și am înțeles că am greșit, dar când văd că ea continuă și continuă, pentru ce?

Să-și facă reclamă în România? Să facă tutorial de victimă? Dacă nu-i plac scandalul și circul, de ce a început cu declarații când eu nu am spus absolut nimic? Păi nu are dreptate Bianca acum, că-și face reclamă iar de pe urma acestor situații? Îmi pare rău, dar trebuie să-mi spun și eu punctul de vedere. E penibil că am ajuns aici, că iar sunt prins în așa ceva, dar nu a fost decizia mea”, a mai adăugat afaceristul.

Sursă foto: instagram.com/officialbodialex/