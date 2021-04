Bianca Drăgușanu îl provoacă pe Alex Bodi la o împăcare? Postarea impresionantă a fostei prezentatoare: “6 reguli de urmat în viață”

Traumele trăite alături de Alex Bodi au transformat-o pe Bianca Drăgușanu într-o femeie și mai puternică decât știa că ea că este. Și, deși, fosta soție i-a declarat război și în instanță, milionarul pare că nu vrea să renunțe la aceasta și îi trimite din când în când buchete uriașe de trandafiri. Pe de altă parte, celebra blondă transmite des mesaje subliminale, iar unul postat în urmă cu câteva ore bune i-a făcut pe unii să creadă că l-ar provoca, de fapt, pe fostul soț la o împăcare.

Bianca Drăgușanu îl provoacă pe Alex Bodi la o împăcare?

Motivațională, postarea făcută de Bianca Drăgușanu ar trebui să ajungă la cât mai multă lume și începe cu următoarea idee: “6 reguli de urmat în viață”.

După cum puteți vedea în imaginile din galeria foto, sunt mai multe mesaje scrise în limba engleză care se traduc astfel: “Numărul 1: Să știi că singura ta competiție este cine ai fost ieri / Numărul 2: Câștigă, economisește și investește înainte să cheltui / Numărul 3: Evită persoanele negative, viața e prea scurtă / Numărul 4: Dacă nu mergi după ce îți dorești, tu nu vei obține niciodată acel ceva / Numărul 5: Vezi eșecul ca pe un început, nu ca pe un sfârșit / Numărul 6: Obiceiurile noaste ne decid viitorul”.

Poza pe care există gândurile: “Dacă nu mergi după ce îți dorești, tu nu vei obține niciodată acel ceva” reprezintă indiciul-cheie pentru internauții care au presupus că, de fapt, mesajul ar fi destinat fostului ei soț, Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu, despre o eventuală împăcare cu Alex Bodi

“Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare. Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”, a declarat fosta prezentatoare de la Kanal D în urmă cu ceva timp, relatează spynews.ro.

