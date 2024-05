Doliu în lumea filmului! A murit Ian Gelder din Game of Thrones

Un actor cunoscut care a jucat în Game of Thrones (Urzeala Tronurilor) s-a stins din viață! Ian Gelder, cel care l-a interpretat pe Kevan Lannister, a murit la 74 de ani. O boală cruntă i-a pus capăt zilelor. Anunțul trist făcut de familia lui Ian!

Game of Thrones este unul dintre serialele fenomen care a făcut ravagii în toată lumea. Producția difuzată de HBO s-a bucurat de un real succes internațional, fiind urmărit de milioane de cinefili. Serialul de fantezie medievală a fost filmat în Regatul Unit, Canada, Croația, Islanda, Malta, Maroc și Spania, premiera lui fiind în anul 2011, iar ultimul episod în 2019. Opt sezoane și 73 de episoade are producția care a „bubuit” la nivel mondial.

Unul dintre actorii din Game of Thrones s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Ian Gelder l-a interpretat pe Kevan Lannister și a jucat în cinci serii din acest serial fenomen. Nu au fost singurele apariții ale acestuia în lumea filmului. El a mai avut roluri în Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill, dar și alte producții. Cariera actorului britanic s-a întins pe parcursul a zeci de ani. A muncit pe brânci și a cunoscut culmile succesului odată cu apariția din Urzeala Tronurilor.

Care este cauza morții lui Ian Gelder, actorul din Game of Thrones

Ian Gelder s-a stins din viață în cursul zilei de luni, la cinci luni distanță de la diagnosticul crunt primit: cancer la nivelul căilor biliare. A luptat cu boala cruntă, însă totul a fost în zadar. Cel care a dat vestea tristă a fost chiar soțul său, Ben Daniels. Actor și el de meserie, acesta a anunțat că Gelder nu mai este printre noi. Cei doi erau împreună de trei decenii.

Daniels a precizat pe Instagram că Ian Gelder a făcut față „bolii sale îngrozitoare cu atâta curaj”.

„A fost cea mai bună, cea mai generoasă, cea mai plină de spirit şi cea mai iubitoare fiinţă umană. (…) A fost un actor minunat, minunat şi toţi cei care au lucrat cu el au fost atinşi de inima şi lumina lui”, se arată în mesajul dureros transmis public de către Ben Daniels.

Postarea făcută de soțul regretatului actor a stârnit numeroase reacții ale fanilor. Au început să curgă pe internet o mulțime de mesaje pline de durere, prin care oamenii își exprimă părerile de rău după moartea lui Ian Gelder.

„Îmi pare atât de rău, Ben. Ce om minunat și ce pierdere pentru tine și pentru lume. Multă dragoste!”, a scris cineva.

„Mulțumesc pentru că ai împărtășit aceste cuvinte sincere și frumoase, care sunt sigură că nu descriu nici măcar o parte a durerii tale, dar cu siguranță arată dragostea profundă pe care ați împărtășit-o”, a fost un alt comentariu.

„Te iubesc, inima mea este alături de tine în aceste momente dificile”, i-a transmis altcineva.

Ian Gelder a fost văzut pentru ultima dată în rolul de actor, într-un episod dintr-un serial polițist de epocă, intitulat Father Brown, difuzat la începutul acestui an.

