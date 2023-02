Kit Harington și Rose Leslie, părinți pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut de Kit: „Bebelușul meu”

Starurile din „Game of Thrones” se pregătesc să fie părinți pentru a doua oară. Kit Harington și Rose Leslie mai au împreună un băiețel, în vârstă de doi ani. Kit a făcut marele anunț, chiar în timpul unei emisiuni.

Actorul în vârstă de 36 de ani, Kit Harington, și actrița Rose Leslie, în vârstă de 35 de ani, devin părinți pentru a doua oară. Cuplul mai are un copil de doar 2 ani, iar vineri, 3 februarie 2023, Kit Harington a făcut marele anunț, cu privirea la venirea pe lume al celui de-al doilea copil, în timp ce era prezent în cadrul emisiunii „The Tonight Show starring Jimmy Fallon”.

Cei doi actori sunt cunoscuți pentru rolurile pe care le-au avut în „Game of Thrones”, iar din 2012, înainte de a filma pentru serial, formează un cuplu. S-ar fi despărțit după 1 an, însă, nu a durat mult și s-au împăcat. Relația a fost confirmată în cadrul unui eveniment monden la care au luat parte în anul 2016. Un an mai târziu, Kit și Rose s-au logodit în luna septembrie, iar în 2018, pe data de 23 iunie, cei doi s-au căsătorit în Aberdeenshire, Scoția.

Kit Harington și Rose Leslie, părinți pentru a doua oară

Actorul a mărturisit că încearcă să-l pregătească pe cel mic de venirea unui nou membru în familia lor.

„Încercăm să îl pregătim, arătăm către burtica lui Rose și îi spunem:«Bebelușul lui mami». Iar el arată către burtica lui și zice: «Bebelușul meu»”, relatează irishmirror.

Actorul a completat că băiețelul este prea mic să înțeleagă că va mai avea un frățior sau o surioară. „Nu a înțeles încă din punct de vedere conceptual și este pe cale să aibă parte de șocul vieții sale”.

Mai mult decât atât, actorul susține că odată cu venirea celui de-al doilea copil, lucrurile se schimbă și un tată nu mai este atât de „relaxat”, ca la început.

„Cu primul copil parcă mergi prin nori și dansezi prin câmpuri de margarete timp de nouă luni. Sau cel puțin așa simte bărbatul. A doua oară, realitatea te lovește mult mai repede. Devii practic rapid”, a mărturisit actorul din „Games of Thrones”.