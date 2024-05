Alimentul de pe masa de Paște pe care Teo Trandafir nu îl mănâncă niciodată. Majoritatea românilor îl adoră!

Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară și nu de puține ori și-a exprimat gândurile și sentimentele în spațiul public. Printre altele, prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit care este alimentul de pe masa de Paște pe care nu îl consumă niciodată. Deși mulți români îl adoră, vedeta preferă să nu se atingă de el! Iată detaliile mai jos, în articol.

În cadrul unui interviu, Teo Trandafir a vorbit despre preferințele culinare în perioada Sărbătorilor Pascale. Exista un aliment pe care vedeta de la Kanal D nu îl consumă niciodată. Deși este îndrăgit de mulți români și este aproape nelipsit de la masa de Paște, prezentatoarea TV nu se atinge de el. A încercat să îl consume cândva, de dragul cuiva, însă nu s-a simțit în regulă. De altfel, ca de fiecare dată, prezentatoarea TV petrece sărbătoarea alături de fiica ei.

„Mănânc foarte puțin, doar când este nevoie, și am renunțat la ideea de a avea pofte. Neavând pofte nici nu mă tentează mare lucru. De Paște nu mănânc niciodată miel. Am încercat odată de dragul cuiva și nu mi-a fost bine. Este o experiență pe care nu o să o repet”, spunea Teo Trandafir pentru Unica.

Într-una dintre edițiile podcastului moderat de Teo Trandafir, vedeta de la Kanal D a vorbit deschis despre propriile temeri. S-a confesat în fața oamenilor și a mărturisit că ceea ce o serie cel mai tare reprezintă sărăcia și boala.

De altfel, vedeta de la Kanal D a învins moartea o dată, în anul 2011. Atunci, a fost diagnosticată cu pancreatită acută. A trecut printr-un proces lung de vindecare, o serie de intervenții medicale. S-a confruntat cu probleme de memorie, după ce a făcut cinci anestezii generale într-un timp scurt – o lună și jumătate. A oferit mai multe detalii cutremurătoare în cadrul podcastului.

„Înțelegeam durerea, o gestionam, înțelegeam că nu mai am memorie deloc, că mi s-a șters tot hardul, că nu știu dacă sunt bărbat sau femeie, că nu știu cum mă cheamă, că nu știu dacă am copii, dar cumva îmi spuneam că trebuie să fiu calmă, că de undeva o să se ivească ceva, pentru că eram în singurătate.

Eu nu știam nimic despre mine și multe dintre lucrurile care mi se întâmplaseră până atunci, s-au dus. Sunt oameni cu care mă întâlnesc și îmi sar de gât cu drag și eu nu știu cine sunt, nici azi, dar am recuperat, am învățat, din nou, culorile, am învățat numerele, textele Beatles, am luat-o de la început.

Mi-am luat un radio care rula doar melodii Beatles și am ascultat luni întregi până când am recuperat toate textele pe care le uitasem complet. Am făcut cinci anestezii generale, într-o lună jumătate și asta îți face creierul praștie. La un moment dat, eu am abandonat”, a mai spus prezentatoarea TV.