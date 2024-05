A avut oferte să intre în politică, dar a refuzat. Cătălin Botezatu: “Nu știu să mint. nu sunt diplomat, spun lucrurilor pe nume”

S-a vrut actor, dar destinul a avut alte planuri cu el, așa că Botezatu și-a clădit o carieră în modă, bucurându-se în prezent de o carieră fulminantă, care a depășit de mult granițele țării. Deține magazine în străinătate, inclusiv vedete de peste ocean îi poartă creațiile pe covorul roșu. În paralel cu moda, Cătălin și-a extins afacerile și în alte domenii. A evitat să intre în politică, deși a avut oferte. Designerul a explicat totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Prin muncă, dăruire, ambiție multă, dorința de a demonstra că este cel mai bun, Botezatu a ajuns să fie, de ani buni, un nume de referință în modă, profesionalismul lui fiind apreciat atât în țară, cât și în străinătate.

Cătălin Botezatu: „A fost un challenge pentru mine”

CANCAN.RO: În ceea ce privește amenajările interioare, care a fost cea mai excentrică idee pe care ai pus-o în aplicare în propria locuință?

Cătălin Botezatu: Când nu știa nimeni de budism și de amenajări interioare pe tip budism, mi-am făcut unul dintre apartamente în Nordului, o chestie imensă, superbă, numai cu obiecte budiste, care a aratăt și arată în continaure extrem de frumos, chiar și acum după mai mult de 15 ani. A fost un challenge pentru mine, pentru cei care intrau spuneau: uau, ce e aici! Dar sunt elemente de mobilier și decorațiuni superbe în zona asta. Doar să trebuiască să știi să le asociezi între ele.

CANCAN.RO: În general obișnuiești să te consulți cu un designer de interior sau sunt doar ideile tale?

Cătălin Botezatu: Eu ce sunt? Atenție: să nu uităm că împreună cu bunul meu prieten Joshua Castellano am creat de 30 de ani pe piața din România, am fost primii care am făcut cele mai frumoase cluburi, care au fost cele mai copiate, ne mândrim că toată lumea ne-a copiat, așa e bine. Nu, nu am avut nevoie, iar el, Joshua a mers pe linia asta și a demonstrat în continuare că e cel mai tare, nu pentru că este prietenul meu și avem locațiile astea, ci pentru că e chiar cel mai tare! Nu de alta, muncește foarte mult! Suntem niște oameni dedicați.

Nimic din tot ce am eu sau prietenii mei nu vine așa cum vin ăștia cu asfaltul…Hai să nu mă bag în politică. Nu furăm nimic, nu am câștigat licitații din astea pentru care nu am muncit. Totul vine pe multă muncă, pe mult devotament, pe pierdut de dimineață până seara timpul la serviciu, pentru a supraveghea ca totul să fie bine, așa că puneți mâna și munciți.

De ce nu intră Botezatu în politică

CANCAN.RO: Ai avut propuneri să intri în politică?

Cătălin Botezatu: Da.

CANCAN.RO: Și ce te-a reținut să nu faci acest pas?

Cătălin Botezatu: Nu știu să mint. Sunt săgetător veritabil, nu sunt diplomat, spun lucrurilor pe nume. Am foarte mulți prieteni în politică și cred că toți prietenii mei sau toate relațiile mele pot spune că nu am apelat la nimeni, nu am cerut niciodată nimic, niciun favor. Au fost așa mici chestii, dar nu am cerut case, nimic. Mi s-au făcut multe nedreptăți cu ani în urmă, 30 și ceva de ani, și am suferit foarte mult din cauza acelei perioade. Nu am nevoie de nimic de la nimeni.

CANCAN.RO: Ce ai pierdut în acele perioade?

Cătălin Botezatu: Sute de milioane de euro, de mărci, de dolari, de coroane. Am căzut pradă unei mafii politice financiare a acelor vremuri și asta este. Dar eu am avut puterea să cad de acolo de sus să mă duc sub nivelul mării și am avut puterea să mă ridic poate mai mult decât eram atunci. Asta e important: să te poți ridica.

