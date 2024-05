O provocare aparent banală pe Tik Tok i-a adus sfârșitul unui copil de 14 ani. Ce s-a întâmplat după ce a mâncat cel mai picant chips din lume

Harris Wolobah, un elev de clasa a 10-a din Massachusetts, a suferit un stop cardio-respirator după ce a mâncat cel mai picant chips din lume, aliment care a făcut obiectul unei provocări virale de pe Tik Tok. Băiatul se afla la școală când a început să acuze dureri abdominale.

Incidentul dramatic a avut loc la finalul anului trecut. Provocarea la care a luat parte adolescentul se numea ”One Chip Challange”. Harris Wolobah, un elev de clasa a 10-a din orașul Worcester – Massachisetts, a murit pe data de 1 septembrie 2023, după ce a mâncat un chips extrem de picant cu ardei iute, în cadrul provocări virale lansate pe Tik Tok. Potrivit autopsiei efectuate de medicii legiști, adolescentul a murit din cauza consumului unei cantități mari de extract de ardei iute – substanța capsaicină – și avea, de asemenea, anumite probleme cardiace congenitale.

Citește și: SE PREGĂTEŞTE LEGEA PRIN CARE TIK TOK AR PUTEA FI INTERZIS! PROTESTE DIN PARTEA REPREZENTANŢII REŢELEI DE SOCIALIZARE

Un adolescent de 14 ani a murit din cauza unui chips cu ardei iute

Capsaicina produce o senzație de arsură în gură și este componenta care le oferă ardeilor iuțeala. De altfel, produsul care a dus la moartea tânărului conținea cel mai iute ardei din lume – Carolina Reaper.

„Este posibil ca, în cazul unei stimulări semnificative a inimii, mușchiul de dincolo de puntea miocardică a arterei anterioare stângi să fi avut brusc un flux sanguin anormal (”ischemie„) și ar fi putut fi o cauză a unei aritmii severe. Au fost raportate cazuri de toxicitate acută cu substanța capsaicină care au provocat ischemie a mușchiului cardiac”. a declarat Dr. Syed Haider, cardiolog la MedStar Washington Hospital Center.

După moartea adolescentului, chipsul Paqui a fost retras de pe rafturile magazinelor. Un purtător de cuvânt al companiei producătoare a oferit, de asemenea, prima reacție publică. Produsul era ambalat într-o cutie în formă de sicriu.

„Paqui’s One Chip Challenge a fost adresat numai adulților, pe etichetă menționându-se clar și vizibil faptul că produsul nu este destinat copiilor sau persoanelor sensibile la alimente picante sau cu afecțiuni medicale. Am văzut informații tot mai multe despre adolescenți și alte persoane care nu țin cont de aceste avertismente. Drept urmare, în timp ce produsul a respectat standardele de siguranță alimentară, am colaborat cu comercianții pentru a scoate în mod voluntar produsul de pe rafturi, în septembrie 2023”, a spus un purtător de cuvânt al Paqui pentru CNN.