Care este cea mai mare temere a lui Teo Trandafir. A dezvăluit abia acum: ”În viața asta, mi-e frică de...”

Teo Trandafir (55 de ani) a avut multe greutăți de înfruntat, de-a lungul timpului. Prezentatoarea TV a fost chiar la un pas să își piardă viața. Totuși, abia acum a dezvăluit care este, de fapt, cea mai mare temere a sa.

Teo Trandafir a trecut prin momente extrem de grele în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când a suferit o operație complicată. A fost nevoită să ia viața de la început și a făcut eforturi uriașe pentru a-și reveni. Vedeta și-a pierdut complet memoria și a fost la un pas de deces. Totuși, nu moartea este frica ei cea mai mare. Fosta prezentatoarea de Kanal D a mărturisit ce o sperie, de fapt.

Teo Trandafir a făcut mai multe confesiuni neașteptate într-una dintre edițiile podcastului său, atunci când l-a avut invitat pe Dorian Popa. Discuția dintre ei a fost impresionantă. Celebrul vlogger chiar a izbucnit în lacrimi la un moment dat, iar fosta prezentatoare de la Kanal D a decis să facă o dezvăluire surpinzătoare. Vedeta a mărturisit că sărăcia și boala o sperie cel mai tare.

Prezentatoarea TV a învins moartea o dată. Așadar, acum nu se mai teme de ea. În 2011, Teo Trandafir a fost diagnosticată cu pancreatită acută. Ulterior, a fost transportată la Viena, Austria pentru a se opera. A trecut atunci prin momente extrem de ele. A făcut cinci anestezii în doar o lună și jumătate, motiv pentru care și-a pierdut memoria. Nu își mai amintea absolut nimic și a fost nevoită să își ia viața de la zero.

„Înțelegeam durerea, o gestionam, înțelegeam că nu mai am memorie deloc, că mi s-a șters tot hardul, că nu știu dacă sunt bărbat sau femeie, că nu știu cum mă cheamă, că nu știu dacă am copii, dar cumva îmi spuneam că trebuie să fiu calmă, că de undeva o să se ivească ceva, pentru că eram în singurătate.

Eu nu știam nimic despre mine și multe dintre lucrurile care mi se întâmplaseră până atunci, s-au dus. Sunt oameni cu care mă întâlnesc și îmi sar de gât cu drag și eu nu știu cine sunt, nici azi, dar am recuperat, am învățat, din nou, culorile, am învățat numerele, textele Beatles, am luat-o de la început.

Mi-am luat un radio care rula doar melodii Beatles și am ascultat luni întregi până când am recuperat toate textele, pe care le uitasem complet. Am făcut cinci anestezii generale, într-o lună jumătate și asta îți face creierul praștie. La un moment dat, eu am abandonat.”, a declarat Teo Trandafir.