Teo Trandafir și-a pierdut memoria după 5 anestezii generale făcute într-o lună și jumătate: ”S-a șters tot!”

Teo Trandafir (55 de ani) a făcut noi dezvăluiri despre perioada tulburătoare prin care a trecut atunci când s-a confruntat cu probleme de sănătate. Într-o lună jumătate, prezentatoarea TV a fost supusă la cinci anestezii generale, motiv pentru care și-a pierdut memoria.

Teo Trandafir se afișează mereu cu zâmbetul pe buze, iar publicul este obișnuit să o vadă veselă și optimistă. Însă, viața ei nu a fost marcată doar de momente frumoase. În urmă cu 10 ani, vedeta a trecut prin clipe extrem de dificile. O boală îngrozitoare i-a pus stăpânire pe organism și s-a luptat din răsputeri să scape de ea. Însă, procesul de vindecare a fost unul de durată și tulburător, în același timp.

La începutul anului 2011, Teo Trandafir a fost diagnosticată cu pancreatită acută. Ulterior, ea a fost transportată la Viena, Austria pentru a se opera. Într-o lună și jumătate, a fost nefoită să facă cinci anestezii. Astfel că și-a pierdut memoria și a luat-o de la zero. Prezentatoarea TV nu mai știa absolut nimic despre ea sau despre cei din jur. A învățat numerele și culorile din nou. Procesul de recuperare nu a fost deloc ușor. La un moment dat, chiar a vrut să renunțe.

„Eu mi-am dat seama că oamenii din jurul meu au suferit pe alocuri, mult mai mult decât mine, pentru că eu puteam să duc, înțelegeam durerea, o gestionam, înțelegeam că nu mai am memorie deloc, că mi s-a șters tot hardul, că nu știu dacă sunt bărbat sau femeie, că nu știu cum mă cheamă, că nu știu dacă am copii, dar cumva îmi spuneam că trebuie să fiu calmă, că de undeva o să se ivească ceva, pentru că eram în singurătate.

Eu nu știam nimic despre mine și multe dintre lucrurile care mi se întâmplaseră până atunci, s-au dus. Sunt oameni cu care mă întâlnesc și îmi sar de gât cu drag și eu nu știu cine sunt, nici azi, dar am recuperat, am învățat, din nou, culorile, am învățat numerele, textele Beatles, am luat-o de la început.

Mi-am luat un radio care rula doar melodii Beatles și am ascultat luni întregi până când am recuperat toate textele, pe care le uitasem complet. Am făcut cinci anestezii generale, într-o lună jumătate și asta îți face creierul praștie. La un moment dat, eu am abandonat.”, a declarat Teo Trandafir, în cadrul podcastului pe care îl moderează, Gând la Gând cu Teo.