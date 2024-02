Fiica lui Teo Trandafir a ajuns la vârsta de 20 de ani, iar relația dintre cele două s-a schimbat: „Nu mai avem activități împreună”

În urmă cu aproape 20 de ani, pe vremea când ea avea 36 de ani, Teo Trandafir a luat o decizie ce i-a schimbat radical viața. Vedeta a adoptat-o pe Maia, fiica ei, iar de atunci cele două au fost de nedespărțit. Acum, însă, tânăra a ajuns la vârsta de aproape 20 de ani, iar relația celor două s-a mai schimbat, fiecare având alte priorități acum.

Deși nu își dorea copii, în urmă cu ani de zile, Teo Trandafir a făcut pasul, iar Maia a ajuns în casa ei. Vedeta și fiica ei au avut mereu o relație foarte apropiată, iar până nu de mult acestea își povesteau totul. Acum, Maia a crescut, s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar timpul petrecut alături de mama sa este mai scurt. Cum se înțeleg cele două?

Fiica lui Teo Trandafir a ajuns la vârsta de aproape 20 de ani și își face mama mândră. Cele două se înțeleg de minune și au o relație cât se poate de apropiată. Însă, cu trecerea timpului, vedeta recunoaște că lucrurile s-au mai schimbat, iar cele două nu mai petrec le fel de mult timp împreună. Asta din cauza faptului că ambele au un program destul de încărcat.

Maia este acum studentă și își dedică o mare parte din timp studiului, astfel că timpul petrecut cu mama ei a devenit limitat. Chiar dacă nu mai au prea multe momente pe care le petrec împreună, relația mama-fiică a rămas la fel de puternică, iar tânăra îi împărtășește mamei sale toate detaliile importante din viața ei.

„Maia este foarte bine, la vârsta la care își croiește drumul în viață. Lucrurile s-au mai schimbat, în curând face 20 de ani și nu mai avem aceleași activități împreună. Ne-ar plăcea foarte mult să găsim răgazul să vedem, ca de obicei, filme împreună. Ea îmi povestește cărți pe care eu nu apuc să le citesc și invers”, declara Teo Trandafir.

Deși acum spune că Maia este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat și nu și-ar vedeta viața fără ea, Teo Trandafir recunoaște că în urmă cu ani de zile era convinsă că nu o să ajungă niciodată în postura de mamă. Vedeta nu își dorea copii și considera că nu ar avea timp și energie pentru un astfel de angajament.

Însă, astrele s-au aliniat și Maia a apărut în viața ei, iar acum nu își poate imagina că ar fi putut să trăiască fără ea.

„Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata. Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, a povestit Teo Trandafir.