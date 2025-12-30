Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină

Un grav accident rutier petrecut pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, a adus durere și șoc în Botoșani, transformând o perioadă care ar fi trebuit să fie dedicată liniștii și bucuriei într-un moment de profundă suferință. Maria Babei a murit la doar 23 de ani, în timp ce pasagera care se afla în mașină se află în stare gravă la spital.

O tânără de doar 23 de ani, Babei Maria, și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier care a avut loc în a treia zi de Crăciun, vestea căzând ca un trăsnet peste familie, prieteni și toți cei care au cunoscut-o. Ea urma să îmbrace rochia de mireasă peste nouă luni, având programată nunta în luna septembrie, și să-și construiască un nou drum alături de cel pe care îl iubea. Din păcate, toate visurile au fost curmate și apropiații suferă nespus după ce aceasta a plecat în lumea celor drepți.

În ce stare este Ionela, pasagera din mașină

În același accident a fost rănită grav și Ionela, voluntară a Asociației Grup Civic Botoșani. Starea ei este una delicată, iar medicii încearcă tot ce pot pentru a o salva.

Tânăra este internată la Iași, unde a fost diagnosticată cu cinci coaste rupte și plămânii perforați. Soțul ei se află, la rândul său, internat la Botoșani, fiind și el în stare gravă. Cei doi sunt foarte tineri, au împreună un copil, iar ziua ar fi trebuit să fie una de sărbătoare, ziua nunții lor.

„(…) necazul nu întreabă niciodată când vine. Vă rog din suflet, oameni buni, opriți ura, opriți judecata, opriți aruncarea cu noroi și căutarea de vinovați. Oamenii aceștia sunt în durere, sunt zdrobiți de viață în aceste clipe. Credeți că este momentul să ne dăm noi cu părerea? Dumnezeu este Cel care judecă. Astăzi nu e despre vină. Astăzi e despre rugăciune, compasiune și liniște. Haideți să ne rugăm pentru sufletul Mirabelei, pentru Ionela și soțul ei, pentru copilul lor, pentru toate familiile lovite de această nenorocire. Și haideți, măcar în fața durerii, să fim mai buni”, este mesajul publicat de unul dintre apropiații celor două victime.

CITEȘTE ȘI: Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă

Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare