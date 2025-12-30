Acasă » Știri » Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină

Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 09:38
Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină
Maria Babei a murit la 23 de ani / Sursa foto: facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un grav accident rutier petrecut pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, a adus durere și șoc în Botoșani, transformând o perioadă care ar fi trebuit să fie dedicată liniștii și bucuriei într-un moment de profundă suferință. Maria Babei a murit la doar 23 de ani, în timp ce pasagera care se afla în mașină se află în stare gravă la spital. 

O tânără de doar 23 de ani, Babei Maria, și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier care a avut loc în a treia zi de Crăciun, vestea căzând ca un trăsnet peste familie, prieteni și toți cei care au cunoscut-o. Ea urma să îmbrace rochia de mireasă peste nouă luni, având programată nunta în luna septembrie, și să-și construiască un nou drum alături de cel pe care îl iubea. Din păcate, toate visurile au fost curmate și apropiații suferă nespus după ce aceasta a plecat în lumea celor drepți.

Sursa foto: facebook

În ce stare este Ionela, pasagera din mașină

În același accident a fost rănită grav și Ionela, voluntară a Asociației Grup Civic Botoșani. Starea ei este una delicată, iar medicii încearcă tot ce pot pentru a o salva.

Tânăra este internată la Iași, unde a fost diagnosticată cu cinci coaste rupte și plămânii perforați. Soțul ei se află, la rândul său, internat la Botoșani, fiind și el în stare gravă. Cei doi sunt foarte tineri, au împreună un copil, iar ziua ar fi trebuit să fie una de sărbătoare, ziua nunții lor.

„(…) necazul nu întreabă niciodată când vine.
Vă rog din suflet, oameni buni,
opriți ura, opriți judecata, opriți aruncarea cu noroi și căutarea de vinovați.
Oamenii aceștia sunt în durere, sunt zdrobiți de viață în aceste clipe.
Credeți că este momentul să ne dăm noi cu părerea?
Dumnezeu este Cel care judecă.
Astăzi nu e despre vină.
Astăzi e despre rugăciune, compasiune și liniște.
Haideți să ne rugăm pentru sufletul Mirabelei,
pentru Ionela și soțul ei,
pentru copilul lor,
pentru toate familiile lovite de această nenorocire.
Și haideți, măcar în fața durerii,
să fim mai buni”, este mesajul publicat de unul dintre apropiații celor două victime.

CITEȘTE ȘI: Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă

Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Știri
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Știri
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă...
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza ...
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă ...
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”
Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi
Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă ...
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”
Vezi toate știrile
×