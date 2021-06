Oficial, îi merge foarte bine după despărțirea de Alex Bodi! Daria Radionova s-a mutat definitiv în Monaco | FOTO

Oficial, Daria Radionova a anunțat indirect, desigur, că îi merge foarte bine după despărțirea de Alex Bodi! Focoasa moldoveancă a părăsit Marea Brianie pentru Monaco, așa cum își dorea de multă vreme. Într-o postare făcută de curând pe IG Story, diva s-a declarat a fi o persoană complet fericită.

Daria Radionova s-a mutat definitiv în Monaco

Deși deține un magazin cu haine și un salonu de înfrumusețare în Londra, Daria Radionova s-a mutat în Monte-Carlo, orașul care reprezintă definiția luxului – multe casinouri care au parcate ultimele modele de Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, peisaje și magazine unde totul este elegant.

La câteva zile după ce a dezvăluit că și-a îndeplinit acest vis important, fosta iubită a lui Alex Bodi a dezvăluit în cadrul unui Q & A pe IG Story ce a trebuie să facă pentru a putea să își ia cu ea cele trei pisici pe care le are.

“A fost destul de ușor. Trebuie doar să le faci vaccinul antirabic și să aibă certificat de sănătate, iar asta este tot”, a scris afacerista pe o imagine publicată pe Instagram Stories, pe care o puteți vedea în galeria foto a articolului.

Întrebată de un fan dacă a fost dintotdeauna bogată, focoasa șatenă i-a răspuns astfel: “Nu trebuie să dovedesc nimic nimănui. Eu postez bucăți din viața de zi cu zi, dar nu pentru a impresiona sau să vă dovedesc vouă ceva. Oricare ar fi ipotezele pe care le faceți – depind complet de voi. Și, din nou, statutul meu financiar nu ar trebui să deranjeze pe nimeni decât pe mine”.

Daria Radionova, ajutată de părinți să își deschidă cele două afaceri din Londra

În legătură cu business-urile din Londra, diva nu a făcut nicio precizare, deocamdată. Însă, sunt șanse ca ea să fi lăsat o persoană de încredere să se ocupe de ele în absența sa.

“Două dintre creațiile mele. Nu-mi vine să cred cât de repede zboară timpul. Au trecut peste 5 ani de când am deschis @drjackets (parcă ieri) și aproape un an de când am deschis @royaledollsbeauty. Incredibil…

Îmi amintesc cum a început totul, cu un vis. Ce aș face fără părinții mei care m-au ajutat foarte mult și au fost mereu acolo pentru mine și au crezut în mine…

Uneori este foarte supărător să citești în mesajele private despre «sugar daddy» și alte lucruri urâte… unii oameni vin cu presupuneri prea negative. De ce totuși? Nu toată lumea este la fel și dacă o femeie se descurcă bine nu înseamnă că trebuie să fie un bărbat în spatele ei. Și dacă aveți păreri negative și stupide despre ceilalți, mai bine păstrați-le pentru voi, pentru nici nu vă puteți imagina cât de mult au muncit pentru asta. #Knightsbridge #Jachete #Royaledollsbeauty” este mesajul transmis la începutul lui noiembrie 2020 de Daria Radionova pe contul ei de Instagram.

În urmă cu doi ani, sexy moldoveanca a fost în centrul atenției jurnaliștilor din Marea Britanie după ce și-a acoperit Lamborghini-ul Aventador LP750-4 SuperVeloce cu 2 milioane de cristale Swarovski.

“Au fost aplicate manual 2 milioane de cristale. S-a lucrat peste 700 de ore pentru a face această mașină sexy”,

