Cum arăta Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră? A lucrat la fermă și nu îi este rușine să recunoască

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 09:18
Cum arăta Ramona Olaru când era la începutul carierei în televiziune / Sursa foto: Social media
O vedem aproape zilnic pe micile ecrane, mereu zâmbitoare, energică și sigură pe ea, însă puțini cunosc cu adevărat povestea din spatele succesului Ramonei Olaru. Dincolo de aparițiile TV și de viața pe care și-a construit-o în Capitală, trecutul asistentei de televiziune este unul cu totul diferit, marcat de muncă grea, sacrificii și multă determinare.

Ramona Olaru este originară din Vălenii de Munte, județul Prahova, însă copilăria și adolescența ei au fost marcate de multă muncă și sacrificii. Încă de la vârsta de 10-12 ani, a lucrat alături de părinții săi la o fermă din Călărași, fără ca acest lucru să o facă să abandoneze școala. Asistenta TV își amintește și astăzi, cu emoție, anii în care muncea pe câmp și parcurgea zilnic kilometri întregi pe jos pentru a ajunge la cursuri.

Ramona Olaru a lucrat la o fermă

Deși ulterior s-a mutat la București și a reușit să își construiască o viață stabilă din punct de vedere financiar, părinții Ramonei au ales un trai modest. Aceștia s-au stabilit într-un sat din apropierea fermei, unde continuă să se ocupe de gospodărie și de munca agricolă. Vedeta nu a ascuns niciodată faptul că provine dintr-o familie de oameni simpli și muncitori, subliniind mereu că preferă să fie sinceră și să nu își cosmetizeze trecutul.

Ferma în care a crescut era situată în mijlocul câmpului, iar în apropiere se aflau câteva locuințe în care trăiau angajații. Acolo, într-o comunitate restrânsă, Ramona Olaru a locuit până în jurul vârstei de 20 de ani. După ce s-a mutat în Capitală, în urmă cu aproximativ 13-14 ani, părinții ei au părăsit zona, mai ales că locul ajunsese treptat în paragină.

„Părinții mei au fost și sunt în continuare muncitori. Ei munceau la o fermă de animale. Ăsta e adevărul. Eu sunt directă și sinceră. Nu vreau să spun lucruri pe care nu le cred sau nu sunt adevărate.

Ai mei nu mai locuiesc acolo. S-au dus într-un sat din apropiere. Asta s-a întâmplat atunci când m-am mutat eu în București. Acum vreo 13-14 ani. Am fost să văd ce se mai întâmplă, pentru că totul era în paragină.

Ferma unde eu am crescut era în mijlocul câmpului. Practic era o fermă de animale și muncitorii care își duceau activitatea acolo locuiau lângă, vorbim de 10-15 locuințe. Acolo am locuit o mână de oameni până am făcut eu 20 de ani”, a povestit Ramona Olaru.

Sursa foto: Captură video

Ramona Olaru arăta mult mai diferit în 2013, când a participat la selecțiile pentru postul de „vecină” de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Pe atunci era brunetă, purta ochelari și având un stil mult mai simplu, ea era vizibil diferită față de imaginea de astăzi. Totuși, chiar și atunci se remarcau picioarele ei lungi, energia debordantă și pofta de viață, trăsături care au rămas definitorii și în prezent.

