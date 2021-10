La noi a venit frigul, dar ei nici că îi pasă! Bianca Iordache s-a afișat în ipostaze de infarct în Dubai, în cel mai sexy costum de baie! Ca de obicei, noi am pus mâna pe imaginile super-hot și vi le prezentăm și vouă. Atenție, cardiacii sunt rugați să stea liniștiți, la locurile lor!

V-am pregătit o super-galerie foto cu Bianca Iordache, șatena care s-a cam plictisit de frigul din România. Nu a stat mult pe gânduri când a văzut că nu se mai poate afișa în ipostaze sexy pe plaiuri mioritice, așa că a luat atitudine. Și-a pus în bagaj cele mai sexy costume de baie și a plecat tocmai în Dubai, acolo unde temperaturile îi permit să-și expună formele apetisante în razele soarelui.

Pe celebra adresă [email protected] am primit imagini de senzație. Bianca Iordache, „refugiată” în Dubai, la căldurică, pe plajă. Și nu oricum, ci în cele mai sexy ipostaze! Cu un trup perfect, bronzat și tatuat, cu o atitudine de divă, Bianca Iordache le-a dat clasă femeilor cu aparițiile sale de pe nisipul fierbinte.

Și, de parcă nu era suficient că a zăpăcit mințile tuturor bărbaților cu trupul ei la Mamaia, acolo unde „și-a făcut veacul” toată vara, s-a gândit să-i zăpăcească și pe cei din Dubai! Haideți să aruncați o privire în galeria foto, pentru a vă convinge.

Bianca Iordache și Alex Bodi au format un cuplu

Bianca Iordache și Alex Bodi s-au afișat pentru prima dată împreună la sfârșitul lunii mai, iar relația lor a fost una destul de scurtă… a durat mai puțin de o lună. La scurt timp după ce au fost surprinși în ipostaze tandre, diva a vorbit la superlativ despre fostul soț al Biancăi Drăgușanu, care se pare că o cucerise iremediabil la momentul respectiv.

“ (…). Nu a fost o intersectare, am vorbit să ieșim la un bar în Snagov, cu aceiași prieteni. Împreună am spus să ieșim. Nu am stat să spun nimănui că urmează să fim amândoi în același loc și în general nu mă interesează părerea altora.

Vom trăi și vom vedea. Este un bărbat frumos, prezentabil, cu care poți să ieși pe stradă și să te simți o femeie mândră. Amândoi, cu mușchi, cu tatuaje. Nu trebuie să facă nimic, să se dea peste cap. Cum am spus, noi ne cunoaștem și lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Dacă noi ieșim în ultimele zile cam tot timpul împreună, tu ce zici? Ei uite că eu nu vreau flori, nu vreau nimic, doar să fie el”, a declarat Bianca Iordache în ediția de pe 31 mai a emisiunii “Showbiz Report”.