Fosta iubită a lui Alex Bodi este însărcinată. Ce spune despre tatăl fetiței: „Ne-am dorit un copil împreună”

Una dintre ele fostele iubite ale lui Alex Bodi este însărcinată în 4 luni. Femeie a oferit și declarații despre tatăl fetiței. Cei doi și-au dorit un copil împreună, însă au decis să o ia pe drumuri separate.

Bianca Iordache, fosta iubită a afaceristului din Mediaș, a mărturisit că va deveni mămică. Tânăra este însărcinată în 4 luni. Ea a declarat că este extrem de fericită pentru că a făcut eforturi uriașe în acest sens. Totuși, își va crește singură fetița.

Citește și: TOP 10 DESPĂRȚIRI ÎN 2023! EMA UTA, ALEX BODI, CĂTĂLIN BORDEA, RAMONA OLARU, CĂTĂLIN CAZACU ȘI LISTA CURGE!

Bianca Iordache s-a confruntat cu probleme dificile. A făcut numeroase tratamente pentru a rămâne însărcinată, iar dorința i s-a împlinit. În curând, va deveni mămica unei fetițe pe care o va crește singură. Totuși, are noroc pentru că familia îi este alături.

Din păcate am avut probleme și încă le mai am, din cauza stresului și a multor situații prin care am trecut. Sincer, având în vedere situația nu stiu cât sunt de pregatită, dar voi face tot ce pot sa fiu și să depășesc momentul, mă gândesc doar la mine și la fetița mea.

„Da, sunt însărcinată în 16 saptamani. Voi avea o fetiță și sunt super fericită penturu că asta mi-am dorit și am simțit că voi avea fată. Într-adevăr îmi doresc copil de mulți ani… dar nu a fost să fie. Nu am făcut tratamente, dar mergeam la doctor în mod obsesiv, nu întelegeam de ce nu rămân însărcinată.

Bianca Iordache și tatăl fetiței sale au decis să o ia pe drumuri diferite înainte să afle despre sarcină. Bruneta a fost împreună cu bărbatul timp de doi ani, însă a pus punct pentru că relația devenise una toxică. Totuși, a vrut să îi mai dea o șansă, dar dezamăgit-o din nou.

„Da, am fost despărtiți cum am fost de altfel de foarte multe ori, eram și în momentul în care am aflat de sarcină. Însă, având în vedere că ne-am dorit un copil împreună și ne-am dorit să avem o viața în doi, cel puțin așa am crezut eu, am crezut că acest copil îl va face să se maturizeze, să se schimbe și să realizeze că este cazul să se oprească din tot și să fie alt om.

Din păcate un om toxic nu are cum să se schimbe. El este genul de bărbat care nu poate să trăiască doar cu o femeie, nu poate să fie sincer, nu poate să iubească real si îi place să trăiască în minciună. Asta este viața și eu trebui să realizez într-un final că oamenii nu se schimbă niciodată.

Pentru mine este cel mai bine așa. Tot ce a făcut în această perioadă m-a ajutat să realizez, real, că nu este omul care am crezut și care să merite să ne aibă mai departe, lângă el.”, a adăugat bruneta.