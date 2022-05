Cine este Rareș Mariș, câștigătorul One True Singer. A plecat acasă cu 50.000 de euro

Seara trecută a fost una plină de emoție pentru finaliștii concursului muzical „One True Singer”, deoarece a fost desemnat câștigătorul primului sezon al show-ului difuzat pe HBO Max. Rareș Mariș a reușit să îi cucerească atât pe jurați, cât și pe toți cei de acasă, motiv pentru care a obținut marele premiu în valoare de 50.000 de euro, dar și un contract cu casa de discuri Global Records.

Toți cei care dețin un abonament pe platforma de streaming HBO Max au putut să urmărească seara trecută evoluția celor mai buni concurenți ai primului reality-concurs muzical din România. Rareș le-a oferit tuturor un moment excepțional, tocmai de aceea el a fost cel care a primit trofeul râvnit de toți cei care s-au înscris inițial.

Cine este Rareș Mariș, băiatul care a impresionat o țară întreagă

Rareș Mariș a devenit cunoscut în urmă cu 8 ani în timp ce a participat la emisiunea dedicată copiilor talentați de pe Antena 1, „Next Star”. În 2014, băiatul nu a reușit să obțină, din păcate, marele premiu pus în joc de producătorii emisiunii, fiind nevoit să se mulțumească doar cu premiul de popularitate. Chiar și așa, băiatul a făcut furori cu modul în care a ales să interpreteze melodia „Halo” cântată de Beyonce.

Noaptea trecută, însă, tânărul care are în prezent 22 de ani, a făcut tot posibilul să ajungă în fruntea clasamentului și să ridice marele premiu al concursului. Bătălia finală de seara trecută s-a dat între Dreea și Rareș, doi dintre cei mai bine cotați concurenți al acestui sezon. Din păcate, tânăra a pierdut în fața adversarului său, însă se consideră norocoasă că a putut ajunge până în final, obținând astfel locul al doilea.

„Confetti, nu mai vedeam nimic. Nu știu, guys… Băi, ne-am chinuit super-mult. Indiferent că am ieșit din primul episod sau că am câștigat, a fost mega-mega greu. Pentru asta îi felicit pe toți colegii mei. Vă mulțumesc încă o dată. Vă iubesc”, a declarat Rareș după ce a câștigat One True Singer.

Pe lângă contractul cu una dintre cele mai apreciate case de discuri din România, suma de 50.000 de euro care îi va intra în cont și trofeul pe care l-a primit la finalul serii, Rareș se poate mândri și cu alte reușite. Tânărul a lansat câteva melodii ce au devenit foarte ascultate pe YouTube.