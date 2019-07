Global Records, lider în topul difuzărilor muzicale

Muzica Global Records se aude peste tot, la radio, pe TV, în online. În topurile Mediaforest 7 din 10 piese aparțin, în medie, în fiecare săptămână Global Records, iar label-ul înregistrează creșteri semnificative și devine lider în topul difuzărilor pe cele mai importante posturi radio cu acoperire națională. Muzica românească este la fel de apreciată și ajunge să aibă același număr de play-uri ca cea de afară, iar hituri semnate de artiști precum The Motans, Carla’s Dreams, INNA, Delia, Irina Rimes sau Minelli domină playlistul posturilor de radio alături de piese internaționale. La începutul acestei veri, Global Records a condus Top 100 airplay-uri, timp de 7 săptâmâni consecutiv.(CITEȘTE ȘI: ELEGANTUL DOMN DAN ȘI-A ”ALINIAT” SUPER-MAȘINILE DE 2 MIL. € ÎN FAȚA VILEI DIN ”CARTIERUL MILIONARILOR”!)

În perioada analizată (18 mai – 6 iulie), aproximativ 24 % din muzica difuzată pe posturile de radio este semnată de Global Records. Ceea ce înseamnă că artiștii label-ului sunt în acest moment cei mai difuzați și ascultați artiști români pe radio. Astfel, din analiza Topului 100 airplay săptămânal reiese că cei mai difuzați artiști ai momentului sunt The Motans, Irina Rimes, Delia, Carla's Dreams, INNA, Vanotek, Minelli, Sickotoy, toți artiști Global Records. Piesele care s-au auzit cel mai des la radio în această perioadă sunt „Poem" (The Motans feat. Irina Rimes), „Rămâi" (Delia feat. The Motans), „Mariola" (Minelli), „Te vas" (INNA), „Luna" și „Ne topim" (Carla's Dreams), „Cherry Lips" (Vanotek feat. Mikayla), „Addicted" (Sickotoy feat. Minelli), „Touch me" (Antonia).

Evoluția pieselor Global Records pe radio și TV în piața muzicală românească este una semnificativă, label-ul cunoscând una dintre cele mai rapide și dinamice creșteri. Dacă în Top 10 piese ale anului 2017, conform Mediaforest, Global Records avea 4 piese, în 2018 label-ul este prezent în același top cu nu mai puțin de 7 piese. De asemenea, Global Records este lider absolut și la nivelul pieselor difuzate pe posturile TV muzicale, din 2018 și până în prezent.

În perioada 18 mai – 13 iulie, „Poem" semnată de The Motans și Irina Rimes a fost cea mai difuzată piesă românească pe radio. Pe YouTube, aceasta are în prezent peste 22 de milioane de vizualizări. Piesa a fost scrisa și compusă de Denis Roabeș, Marcel Botezan, Sebastian Barac și Irina Rimes, iar de producția ei s-au ocupat Marco & Seba.

The Motans feat. Irina Rimes – Poem

An de an Global Records descoperă și lansează talente importante din industria muzicală, iar în 2019 Minelli a cucerit topurile. Artista cântăreață și songwriter se bucură de nu mai puțin de 5 piese difuzate în același timp la radio. Cel mai recent hit semnat Minelli, „Mariola", a ajuns deja la peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, a fost numărul 1 pe Shazam și este difuzată în heavy rotation la radiourile din România, fiind în același timp în plină ascensiune în Turcia, Polonia, Bulgaria, Rusia și CIS, acolo unde a fost licențiată de parteneri locali. Piesa se află însă în plină promovare și pe restul teritoriilor lumii, sub licență RCA Deutschland, divizie a Sony Music Entertainment Germania. Alte piese difuzate pe radio și pe care Minelli și-a pus amprenta sunt „Touch me" – cântată de Antonia, „Fire to my heart" – Marco & Seba, „Paradise" – PAX (Paradise Auxiliary) sau „Addicted" – Sicktoy.

Minelli – Mariola

„Rămâi", piesă lansată de Delia împreună cu The Motans, a ocupat prima poziție în Trending YouTube încă din prima zi după lansare și este și ea una dintre cele mai difuzate piese pe radio, având în acest moment peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube. Topul celor mai difuzate piese pe radio este completat de piesele semnate Carla's Dreams, „Ne topim" (peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube) și „Luna" (peste 34 de milioane de vizualizări), dar și INNA cu „Te vas", piesă inclusă pe albumul „YO" compus integral de artistă în limba spaniolă, sau DJ project cu „4 camere".

Delia feat. The Motans – Rămâi

Muzica semnată Global Records s-a aflat constant în cele mai importante topuri internaționale. Piesele lansate de acest label în 2018 nu numai că s-au auzit în 195 de țări, adică în toate țările de pe Glob, dar au și adunat nu mai puțin de 642 de milioane de vizualizări, 60 de piese în Trending, 123 de milioane de streamuri. Mai mult decât atât, fanii au petrecut peste 34 de milioane de ore ascultând muzica Global Records doar în 2018, ceea ce în ani înseamnă 3.970! În 2018, Global Records a avut 120 de lansări.