Chiar dacă reîntoarcerea ei la emisiune este încă pusă sub semnul întrebării, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are dovezi clare că Simona Gherghe se pregătește să reintre în “pâine”, după nici trei luni de când a născut! Vedeta Antenei 1 spulberă, astfel, eventualele speranțe ale Cristinei Cioran de a rămâne la cârma emisiunii pentru mai mult timp.

Simona Gherghe s-a retras din televiziune, în luna martie, cu doar două luni înainte de a naște un băiețel de nota 10. A urmat o perioadă extrem de frumoasă pentru ea, dar plină de alte provocări, pentru că, potrivit spuselor ei, fetița nu s-a obișnuit prea repede cu apariția unui frățior mai mic. (NU RATA: RAMONA OLARU, LA PLAJĂ CU ARHICUNOSCUTUL PREZENTATOR TV ANCHETAT PENTRU TRAFIC DE DROGURI!)

”Mi s-a părut foarte greu în prima lună, credeam că o să mă copleşească tot ce mi s-a întâmplat. Prima lună de Vlad. E bine acum, suntem foarte bine. Noi am pregătit-o foarte bine pe Ana, ştia că vine bebe. Pupa burtica dimineaţa, seara la culcare. În momentul în care a venit bebe acasă, Ana a avut un şoc. Eu nu ştiu ce-şi imagina ea.

A venit o chestie mică, aşa, care stă agăţată de mama nonstop, de mama ei şi, dintr-o dată, copilul s-a schimbat total. A început să plângă mai mult, să fie mai supărată pe mine. Pe mine, chestiile astea m-au devastat în prima lună. O vedeam că suferă în halul ăla şi nu puteam să o ajut.

Îi spunem acum că peste un an o să iasă amândoi în curte şi o să se joace. Îl pupă toată ziua acum. Dar îl şi pocneşte. Încă mai are momente când e supărată pe mine. Suntem pe drumul cel bun, e mai bine ca acum o lună. Răzvan încearcă să mă echilibreze pe mine”, a spus Simona Gherghe la „Răi da buni”.

Pregătită și de provocările profesionale

După toate aceste noi provocări de acasă, se pare că vedeta este pregătită și pentru cele profesionale. Așa se face că Simona Gherghe a început deja să ”tatoneze terenul”, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are imagini care dovedesc faptul că este pregătită să preia din nou frâiele emisiunii “Acces Direct”, în urma unei vizite pe care a făcut-o la sediul Antena 1.

Odată ajunsă în fața redacției, în timp ce cobora din mașină, Simona a fost văzută foarte implicată în discuții, prin telefon, (cel mai probabil despre emisiune), chiar în timp ce intra în sediul televiziunii. Prezentatoarea a ajuns la “muncă” îmbrăcată într-o rochie cu volănașe. Chiar dacă rochia era largă, se putea vedea, de asemenea, că vedeta a revenit foarte rapid la silueta ei de odinioară.

Reîntoarcea pe TV este ținută la secret

Tot în cadrul show-ului ”Răi da buni” de la Antena Stars, vedeta a declarat că nu se grăbește să revină la muncă, ba chiar își dorește să petreacă mai mult timp alături de Vlad și Ana. Desigur, a precizat, ca și în cazul celeilalte mici pauze, că îi e dor de meseria ei și de direct, dar momentan este mai liniștită așa, chiar reconfigurându-și prioritățile în viață.

„E o adrenalină pe care ţi-o dă direct. Nu ştiu când se va întâmpla (n.r. să se întoarcă la TV). Mi-e bine aşa cum sunt acum, cu cei mici acasă. Cred că nu mai am foarte multe de demonstrat. Am relaxarea asta pentru că tocmai, am atâţia ani de televiziune în spate. Nu au fost ani uşor. Nu mi s-a oferit nimic peste noapte. Am avut vreo doi ani fără weekenduri pentru că nu ştiam să spun «NU». Atunci pasiunea de jurnalism era atât de mare încât dacă îmi spuneau să muncesc gratis, aş fi venit şi aş fi muncit gratis. (…) Nu ştiu când mă întorc. Crezi că dacă nu îmi sună telefonul nu o să mai încep? Nu mă pune pe gânduri. Sunt mai relaxată. Cred că mi-am reaşezat priorităţile în viaţă şi m-au schimbat foarte mult copiii. Îmi reconfigurez viaţa un pic altfel”, a povestit Simona Gherghe.

