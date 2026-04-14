Acasă » Știri » Ce să mănânci înainte de culcare ca să dormi bine. Lista alimentelor recomandate de specialiști

Ce să mănânci înainte de culcare ca să dormi bine. Lista alimentelor recomandate de specialiști

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 20:32
Ce să mănânci înainte de culcare ca să dormi bine. Lista alimentelor recomandate de specialiști
Ceea ce consumăm în timpul zilei are efecte semnificative în timpul nopții. Este important să ne alegem cu grijă alimentația, iar pentru asta specialiștii vin în ajutorul nostru cu informații esențiale despre ce este bine să consumăm, dar și ce ar fi bine să evităm pentru a avea un somn odihnitor. 

Este important de știut că somnul este afectat în mod direct de alimentele pe care le consumăm în timpul zilei. Mulți dintre cei care se trezesc târziu aleg să bea o cană de cafea, însă după prânz poate influența calitatea somnului. De aceea, este bine să fie evitat după ora 12. Pe de altă parte, pentru a avea un somn odihnitor, nutriționiștii explică care sunt produsele pe care le recomandă și care fac bine la organism.

Lista alimentelor recomandate de specialiști

Există câțiva factori care au efecte clare asupra somnului. Printre ele se numără alcoolul și cofeina. Din acest motiv, specialiștii spun că ar trebui evitate după orele prânzului. Pe lângă acestea, este important să nu avem mese încărcate înainte de culcare și asta pentru că riscăm să ne confruntăm cu reflux și disconfort. Un alt aspect de care ar trebui să ținem cont este că nu este bine să facem sport înainte de a ne pune în pat.

De asemenea, sunt și alimente care chiar sunt recomandate pentru un somn liniștitor și profund. Cele bogate în elemente nutritive sunt necesare pentru un stil de viață sănătos, inclusiv pentru o noapte odihnitoare. Printre acestea se numără carbohidrații plini de fibre și anume fructele, legumele, fasolea, ovăzul și cerealele integrale. Proteinele sunt și ele pe lista de recomandări deoarece conțin un aminoacid care ajută la producerea serotoninei și melatoninei. Alimente bogate în proteine care ar fi bine să fie consumate în timpul zilei sunt iaurtul, ouăle, carnea de pui, peștele sau nucile. Grăsimile Omega-3 sunt esențiale și se regăsesc în pește, nuci sau semințe. Magneziul contribuie în mod direct la relaxarea organismului, deci și la un somn calitativ. Acesta se găsește în semințe, migdale, legume verzi și cereale integrale.

Un alt aliment pe care îl apreciază foarte mult nutriționiștii este sucul de vișine deoarece ajută la un somn odihnitor și asta pentru că conține melatonină. Se recomandă consumul acestuia cu 30-60 de minute înainte de culcare.

