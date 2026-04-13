Semnele din timpul somnului care îți arată că ceva nu e în regulă. 4 probleme ignorate de mulți

Somnul nu este doar o pauză de la activitățile zilnice, ci un proces esențial pentru menținerea sănătății creierului. În timpul nopții, organismul desfășoară procese complexe de refacere, iar creierul elimină substanțe toxice care, în timp, pot afecta funcțiile cognitive. Studiile recente sugerează că tulburările de somn nu trebuie ignorate, deoarece pot indica din timp apariția unor probleme neurologice.

Atunci când somnul profund sau faza REM sunt perturbate, pot apărea efecte negative asupra memoriei și capacității de concentrare, uneori cu mult înainte de alte simptome evidente.

Cele 4 probleme din timpul somnului

Una dintre problemele care merită atenție este insomnia severă apărută brusc. Dacă dificultățile de a adormi sau trezirile frecvente devin constante și sunt însoțite de oboseală accentuată sau schimbări de dispoziție, acestea pot semnala dereglări ale mecanismelor cerebrale care controlează ciclul somn-veghe.

O altă situație este adormitul la ore neobișnuite. Dereglarea ritmului circadian poate face ca o persoană să doarmă ziua și să fie agitată noaptea. Aceste schimbări sunt uneori asociate cu stări de confuzie sau comportamente atipice, mai ales în a doua parte a zilei.

De asemenea, comportamentele neobișnuite în timpul viselor, cum ar fi mișcările bruște, țipetele sau loviturile, pot indica o tulburare a somnului REM. În mod normal, corpul este relaxat în timpul viselor, dar în astfel de cazuri, persoana își „interpretează” visele, ceea ce poate fi un semn timpuriu al unor afecțiuni neurodegenerative.

Nu în ultimul rând, plimbatul sau agitația nocturnă reprezintă un alt semnal de alarmă. Ridicarea din pat și rătăcirea prin casă, adesea în stare de confuzie, indică un somn de slabă calitate și o posibilă disfuncție cerebrală, care, în timp, poate afecta sănătatea cognitivă.

CITEȘTE ȘI: Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele culinare de Paște

De ce devine somnul mai ușor odată cu vârsta? Este normal sau un semnal de alarmă?