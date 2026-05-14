Prognoza meteo azi, 14 mai 2026. Vreme neobișnuită în România, dar meteorologii vin și cu vești bune: temperaturile încep să crească

De: Paul Hangerli 14/05/2026 | 05:30
Vremea în proces de încălzire, sursa-colaj Pixabay
România traversează un nou episod de vreme rece pentru mijlocul lunii mai, cu dimineți foarte reci în centrul țării și temperaturi modeste în majoritatea regiunilor. Deși ploile vor fi puține și izolate, aerul rece se va menține, iar la munte iarna își mai face simțită prezența prin lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Temperaturile vor începe însă să crească treptat în zilele următoare.

Vremea de azi în România

Vremea va rămâne răcoroasă în întreaga țară și în următoarele 24 de ore, chiar dacă temperaturile din timpul zilei vor crește ușor comparativ cu intervalul precedent. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă temporar vor apărea înnorări și ploi slabe izolate, mai ales în sudul și sud-estul țării.

La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor ajunge între 14 și 22 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde există și condiții de brumă.

Vremea pe regiuni

Vremea  în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi în general stabilă, cu perioade lungi de soare și înnorări trecătoare. În Banat, spre noapte, pot apărea ploi slabe izolate, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 22 de grade, în timp ce dimineața și noaptea vor fi destul de reci, cu minime de 5-9 grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, vremea va rămâne răcoroasă pentru această perioadă din luna mai. Ziua vor fi înnorări temporare și izolat ploi slabe, însă spre seară cerul se va degaja treptat. Temperaturile maxime vor urca până la 19-21 de grade, iar minimele vor coborî spre 7-10 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

Și în Oltenia vremea va fi ușor instabilă în prima parte a zilei, cu posibile ploi slabe izolate și cer temporar noros. Temperaturile vor fi apropiate de normalul unei perioade răcoroase de primăvară, cu maxime între 18 și 21 de grade și minime de 6-9 grade.

Estul și nord-estul României

În Moldova și nord-estul țării, vântul va avea unele intensificări, mai ales pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, iar vremea se va menține rece dimineața și noaptea. Maximele vor ajunge la 16-20 de grade, în timp ce minimele pot coborî până la 3-5 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi una dintre cele mai reci din țară. În estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi minime apropiate de pragul înghețului, chiar spre -1 grad, cu risc de brumă. La munte, la altitudini mari, sunt posibile lapoviță și ninsoare slabă. Maximele se vor situa între 14 și 18 grade.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi răcoroasă și ușor instabilă în timpul zilei, cu înnorări și condiții de ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor ajunge la 18-20 de grade, iar noaptea vor coborî spre 9-11 grade.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va continua să fie mai rece decât normalul perioadei. În prima parte a zilei vor fi înnorări temporare, însă șansele de ploaie vor fi reduse, iar spre seară cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 19-20 de grade, iar minima nopții va coborî la 7-10 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 17 grade, iar minima va coborî spre 4 grade.
  • La Timișoara vor fi până la 21 de grade ziua și aproximativ 8 grade noaptea.
  • În Iași, vremea va rămâne răcoroasă, cu maxime de 18 grade și minime de 5 grade.
  • La Craiova se vor înregistra în jur de 20 de grade pe timpul zilei și 8 grade noaptea.
  • În Constanța, temperaturile vor urca până la 19 grade, iar minima va fi de aproximativ 10 grade.
  • La Brașov, vremea va fi rece dimineața și noaptea, cu maxime de 15-16 grade și minime ce pot coborî spre 2 grade.

