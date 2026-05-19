Câte mii de euro a primit eliminatul Rafa Szabo, din partea Pro TV, pentru cele 19 stage-uri la Desafio

Rafa Szabo a fost eliminat de la Desafio în ediția de duminică, 18 mai, înainte de finală. Chiar dacă n-a pus mâna pe marele premiu, el a plecat acasă cu sume mari de bani în buzunar și faimă.

Gimnastul s-a duelat cu Valentin, dar n-a putut face față până la final și a fost eliminat. El a spus că nu este dezamăgit și că „rivalul său” chiar a meritat să câștige. Tânărul a lăsat de înțeles și că a fost o probă de noroc, pe care n-a trecut-o cu brio.

„N-am de ce să plâng. M-a bătut un om care merită. Bravo, mă, zâmbesc, totul e bine. Aici chiar a depins de noroc”, a spus Rafa Szabo.

Câte mii de euro a primit Rafa Szabo de la Pro TV

Rafa n-a plecat acasă cu mâna goală. El a primit 1.000 de euro pentru fiecare stage și a rezistat 19 din 20 de stage-uri. Deci, concurentul a primit de la Pro TV 19.000 de euro. Asta nu e tot! Gimnastul a mai strâns 4.500 de euro din probele de recompensă câștigate de-a lungul competiției. N-a ajuns el că câștige marele premiu, dar s-a ales cu o sumă frumușică de bani dacă adunăm, 23.500 euro.

Rafael Szabo a făcut parte din echipa „Visătorii” de la Desafio. El a făcut gimnastică de performanță de la vârsta de 5 ani și n-a avut o copilărie normală. Tânărul, originar din Lugoj, a fost nevoit să își sacrifice timpul liber și să meargă la competiții, cantonamente și ore lungi de antrenament.

Și-a pierdut mama chiar înainte de competiția Desafio

Mama gimnastului a murit chiar înainte ca acesta să plece la Desafio. Rafa a spus că își va da silința la Desafio pentru a își face mama mândră și pentru a arăta tuturor că poate să își depășească condiția. El i-a sfătuit pe colegi și telespectatori să își aprecieze părinții până nu e prea târziu.

„Greutatea asta nu ai cum să o uiți. De asta le spun tuturor: aveți grijă de părinții voștri, pentru că nu știți cât timp îi aveți. Când îi pierdeți, atunci vă dați seama cât de importanți erau și cât vă iubeau. Când eram mic, mama pleca să facă bani, că noi am fost săraci rău. Am fost săraci lipiți! Pur și simplu mama punea două pături pe jos și dormeam pe jos. Regret că nu i-am spus că o iubesc. Nu am apucat… Ultimul mesaj pe care mi l-a trimis a fost: «Să ai grijă! Te iubesc, puiul meu». Nu-i doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Măcar să apuce să-i spună ceva înainte… Că durerea din sufletul meu nu o să se ducă niciodată. De aia spun: oameni buni, iubiți-vă părinții, pentru că atunci când nu-i mai aveți poate atunci realizați cât contează pentru voi”, a spus concurentul de la PRO TV în timpul „Desafio: Aventura”.

Valentin, Dumbo și Vladimir sunt concureții care au ajuns în marea finală și care vor lupta pentru premiul de 150.000 de euro.

VEZI ȘI: Am aflat cei 3 finaliști de la Desafio: Aventura. Cine va câștiga marele premiu de 150.000 euro oferit de Pro TV?

Câți bani a primit eliminata Lena, pentru cele 18 stage-uri la Desafio. Suma uriașă oferită de Pro TV celei mai antipatizate concurente