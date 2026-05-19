BANC | Bulă simte că Bubulina vrea să-l părăsească

Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc. Replicile sale sunt hilare și te vor amuza pe cinste! Dialogul pe care l-a avut cu Bubulina te va face să râzi cu gura până la urechi.

Bulă îi spune Bubulinei:

– Simt că vrei să mă părăsești. Simt asta. Zi-mi, Bubulino, așa este?

– Of, Bulă, ce-ți mai place ție să-mi strici toate surprizele.

Alte bancuri amuzante

Niște țărani erau Ia o ședință, în primărie.

Primarul:

– Trebuie să modernizăm acest sat! Aștept propuneri cu proiecte noi!

Unul:

– Multe bodegi!

Altul:

– Multe crâșme!

Altul:

– Berării!

Altul:

– Multe baruri!

Primarul:

– Bețivanilor, de nimic nu sunteți în stare!

Unul, mai retras:

– O bibliotecă!

Primarul:

– Bravo Gică! Vedeți ? Un om inteligent! Pentru ce vrei să facem bibliotecă ?

Gică:

– Păi, să ne strângem acolo toți, să bem ceva!

Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu il găsise Poliția, îi scrie soției:

– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.

Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.

A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:

– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.

Un muncitor, cam bețiv și șomer, se prezintă la oficiul forțelor de muncă.

Funcționarul:

— Vă putem oferi un loc de muncă unde se lucrează mult, dar și se câștigă bine.

Muncitorul:

— Nu, nu e bine. Eu, dacă am bani, îi beau și asta nu e bine.

Funcționarul:

— Atunci, iată, vă putem oferi un loc de muncă unde se lucrează destul de puțin și unde, desigur, nici nu se câștigă mulți bani.

Muncitorul:

— Nici așa nu e bine. Eu, dacă am timp, fac cumva rost de bani și pe urmă îi beau și… Știți ce, nu aveți cumva un loc de muncă unde se lucrează mult dar se câștigă puțin ?

Funcționarul:

— Ne pare rău, dar nu vă putem oferi un asemenea loc de muncă, deoarece nu aveți pregătirea necesară… Trebuie să aveți studii superioare.

