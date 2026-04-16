Ce efecte are consumul regulat de pește asupra creierului. Primele schimbări apar după doar două porții pe săptămână

Consumul de pește rămâne unul dintre cele mai recomandate obiceiuri alimentare, iar specialiștii subliniază constant rolul său esențial pentru sănătatea organismului.

Introducerea regulată a acestui aliment în dietă poate influența pozitiv numeroase funcții ale corpului, în special pe cele legate de activitatea cerebrală.

Ce efecte are consumul regulat de pește asupra creierului

Studiile arată că două porții de pește pe săptămână pot avea un impact semnificativ asupra creierului. Persoanele care consumă aproximativ 150 de grame de pește săptămânal prezintă un risc cu până la 30% mai mic de declin cognitiv, potrivit cercetărilor citate de experți. Peștele este considerat un aliment de top în ceea ce privește aportul nutritiv.

Speciile de pește gras, precum somonul, sardinele sau macroul, sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de acizi grași omega-3, vitamine și minerale. Acești nutrienți contribuie la menținerea sănătății creierului și susțin funcțiile cognitive pe termen lung.

Deși beneficiile sunt bine documentate, mulți oameni nu consumă pește în mod constant. Nutriționiștii atrag atenția că includerea acestui aliment în dietă poate avea efecte pozitive vizibile asupra funcționării creierului.

Primele schimbări apar după doar două porții pe săptămână

Consumul regulat de pește poate îmbunătăți memoria datorită acizilor grași omega-3, care susțin circulația sângelui către creier și reduc inflamația din organism. De asemenea, unele date sugerează că peștele ar putea contribui la scăderea riscului de apariție a bolii Alzheimer, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea acestei legături.

Pe lângă efectele cognitive, combinația de nutrienți din pește poate influența și starea de spirit, contribuind la o dispoziție mai bună. Toate aceste motive îi determină pe specialiști să recomande includerea peștelui în alimentația săptămânală, ca parte a unui stil de viață echilibrat.

