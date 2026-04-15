Acasă » Știri » Fasolea neagră, sursă importantă de fibre și proteine. De ce o includ specialiștii în alimentație în meniul zilnic

Fasolea neagră, sursă importantă de fibre și proteine. De ce o includ specialiștii în alimentație în meniul zilnic

De: David Ioan 15/04/2026 | 21:39
Fasolea neagră, sursă importantă de fibre și proteine. De ce o includ specialiștii în alimentație în meniul zilnic. Foto: Freepik

Fasolea este un aliment de bază în România, însă unele soiuri rămân mai puțin cunoscute. Printre acestea se află fasolea neagră, un tip de leguminoasă consumată de mii de ani în America Centrală și de Sud, apreciată astăzi în întreaga lume pentru profilul său nutritiv bogat.

Acest tip de fasole se remarcă prin conținutul ridicat de nutrienți esențiali. O cană de fasole neagră furnizează aproximativ 662 kcal, peste 41 de grame de proteine, 30 de grame de fibre, 121 de grame de carbohidrați, aproape 10 miligrame de fier și peste 300 de miligrame de magneziu, având în același timp un nivel redus de zahăr. Prin această combinație, fasolea neagră devine un aliment valoros pentru o dietă echilibrată.

Fasolea neagră, sursă importantă de fibre și proteine

Consumată regulat, fasolea neagră poate contribui la menținerea unui nivel constant de energie pe parcursul zilei. Datorită cantității mari de proteine, este utilă și în refacerea musculară după efort intens, mai ales atunci când este asociată cu orez, combinație care oferă un profil proteic complet.

Fibrele din fasolea neagră susțin funcționarea optimă a sistemului digestiv, motiv pentru care acest aliment este recomandat în dietele orientate spre sănătatea intestinală.

De ce o includ specialiștii în alimentație în meniul zilnic

Totodată, conținutul ridicat de vitamine din complexul B, în special folatul, contribuie la formarea celulelor roșii și la buna funcționare a metabolismului.

Fasolea neagră poate ajuta și la menținerea glicemiei în limite normale, datorită echilibrului dintre proteine și fibre, care încetinește absorbția carbohidraților. În plus, mineralele precum magneziul, fierul și fosforul susțin sănătatea sistemului osos, completând lista beneficiilor acestui aliment.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care ...
Singura țară din lume care își poate asigura integral hrana necesară din producție proprie. Care este situația României?
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
Cine este femeia misterioasă? Saveta Bogdan face lumină în scandalul Sanfira
„Nu era așa!” Saveta Bogdan, declarații surprinzătoare despre Valentin Sanfira și începutul ...
„Nu era așa!” Saveta Bogdan, declarații surprinzătoare despre Valentin Sanfira și începutul relației cu Codruța
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis ...
Marymar, tratată ca o regină. Tzancă Uraganu și iubita lui, shopping „puternic” la Louis Vuitton
„Mi-am vândut sufletul?” Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet
„Mi-am vândut sufletul?” Gina Chirilă răspunde acuzațiilor care au luat foc pe internet
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
Laurențiu Reghecampf și familia, în formulă completă, la control. Cât de mari au crescut fiii antrenorului
Vezi toate știrile