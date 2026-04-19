Cum faci salate bogate în proteine pentru slăbit. Trei rețete ușoare și hrănitoare

Mulți oameni consideră că salatele nu sunt sățioase sau gustoase, dar acest lucru nu este adevărat. Sunt un aliat bun în curele de slăbire, mai ales dacă optezi pentru cele bogate în proteine. Îți prezentăm azi trei rețete ușoare și hrănitoare, dacă vrei să mai dai jos din kilograme.

O salată banală poate deveni un fel principal gustos dacă adaugi în ea si alimente bogate în proteine. Acestea te vor ajuta să scazi senzația de foame și să te simți mai sătul. În plus, proteinele hrănesc mușchii, ajută sistemul imunitar și te ajută să pierzi în greutate.

Salate bogate în proteine pentru slăbit

Azi îți prezentăm trei rețete diferite de salate, care sunt ușor de preparat și extrem de hrănitoare. Le poți consuma la prânz sau cină și, de ce nu, să le iei și la birou!

Salată de pui la grătar și avocado

Această rețetă este bogată în proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Conține 30 de grame de proteine și 500 de calorii.

Valoare nutritivă pentru o porție:

Calorii: 500

Grăsimi: 24 g

Grăsimi saturate: 3 g

Sodiu: 660 mg

Ingrediente pentru salată de pui:

340 g piept de pui gătit la grătar

o caserolă de rucola

1⁄4 cană afine uscate

1 avocado, decojit și feliat

1⁄4 cană brânză de capră mărunțită

1⁄4 cană nuci, tocate grosier

1⁄4 cană vinegretă de muștar cu miere

sare și piper negru după gust

Cum prepari salata:

Pieptul de pui se taie în cubulețe, după ce se gătește la grătar. Peste el se adaugă restul ingredientelor și se amestecă foarte bine. Pentru a se întrepătrunde aromele, puteți lăsa salata la frigider pentru 10-15 minute. Poftă bună!

Salată de creveți și spanac

Creveții sunt o sursă bună de seleniu, un micromineral care ajută la reducerea inflamației articulațiilor. În plus, ajută la combaterea radicalilor liberi care cauzează cancer. Baconul și ouăle aduc un plus de proteine acestui produs, iar spanacul, semințele de pin și uleiul de măsline furnizează grăsimi sănătoase, potrivit G4Food.ro.

Valoare nutritivă pentru o porție:

Calorii: 220

Grăsimi: 11 g

Grăsimi saturate: 3 g

Sodiu: 560 mg

Ingrediente pentru salata de creveți:

6 fâșii de bacon, tăiate în bucățele mici

1⁄2 ceapă roșie, feliată

1 cană ciuperci feliate

220 g de creveți, decojiți și devenați

sare și piper după gust

2 linguri de semințe de pin

1 lingură de muștar Dijon

3 linguri oțet de vin roșu

ulei de măsline (opțional)

1 caserolă de baby spanac

2 ouă fierte tari, feliate

Cum se prepară salata de creveți:

Se ia o tigaie și se încinge la foc mediu. Baconul se gătește 5-7 minute, până când devine crocant. Apoi se pune pe un șervețel, care să absoarbă grăsimea în exces.

În aceeași tigaie se adaugă ciupercile și ceapa. Se vor rumeni timp de 3 minute.

Creveții se condimentează cu sare și piper după gust, apoi se adaugă în tigaie, peste ceapă și ciuperci.

Se adaugă și semințele de pin, iar tot amestecul se gătește până când creveții devin roz și fermi. Toată operațiunea aceasta nu trebuie să depășească 4 minute, deoarece creveții se gătesc repede.

Muștarul și oțetul se amestecă în tigaie, se mai condimentează după gust. Dacă vi se pare că amestecul este uscat, adăugați ulei de măsline.

Spanacul și ouăle se pun pe 4 farfurii și se adaugă peste ele amestecul de creveți și sosul din tigaie. Se pune apoi baconul și se servește cu mare poftă!

Salată mexicană de friptură la grătar

Acest produs este bogat în proteine, aromat și mai sănătos decât un burrito și tacos. Ajută la slăbit și conferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

Valoare nutritivă pentru o porție:

Calorii: 340

Grăsimi: 18g

Grăsimi saturate: 4 g

Sodiu: 460 mg

Ingrediente pentru salata mexicană:

3 tortilla de porumb, tăiate fâșii subțiri

4 roșii mici, tocate

o ceapă roșie, tăiată cubulețe

1 ardei jalapeño, tocat

1⁄2 cană coriandru proaspăt tocat

sucul de la o bucată de lime

220 g de carne slabă la grătar

sare și piper după gust

1⁄2 lingură oțet de vin roșu

1 linguriță ardei chipotle conservat

1⁄2 linguriță miere

2 linguri ulei de măsline

o căpățână de salată romană, tocată

1⁄2 cutie fasole neagră din conservă, scursă de apă

1 avocado, decojit și feliat subțire

