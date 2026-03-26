Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit"

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 22:18
Persoanele care sunt la dietă sau vor să scape de câteva kilograme în plus trebuie să se orienteze către o categorie de alimente care face minuni atunci când vine vorba de slăbit. Specialista a atras atenția asupra importanței acizilor grași Omega-3 în alimentația zilnică. Alimentele care conțin Omega-3 ajută mult în procesul de slăbit.

Recent, Mihaela Bilic a explicat beneficiile pe care la aduc alimentele care conțin Omega-3. Acestea aduc grăsimi esențiale pe care corpul nostru nu le poate produce. Mai mult, puse lângă o sură de proteină, ajută de la topirea kilogramele în plus.

„Autoritățile medicale recomandă o doză minimă de 1 gram de Omega-3 pe zi, ca să ne bucurăm de efectele lor benefice pentru sănătate. Familia Omega-3 are trei membri importanți, pe care o să-i numim pe scurt: ALA, EPA și DHA.

ALA se găsește exclusiv în produsele de origine vegetală: semințe și ulei de in, ulei de rapiță, nuci. Avem cantități mici de ALA în alge și iarbă, în leguminoase boabe și oleaginoase.

EPA și DHA se găsesc doar în produsele de origine animală, în special în peștele gras de apă rece, adică somon, macrou, hering, sardine. Omega-3 de tip DHA există și în gălbenușul de ou, dacă găina a fost hrănită cu iarbă sau semințe de in.

Avem nevoie de Omega-3 în fiecare zi. Sunt grăsimi esențiale pe care corpul nostru nu le poate produce, deci trebuie aduse din alimentație”, a spus Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic recomandă mesele bogate în Omega-3

De asemenea, Mihaela Bilic a oferit și câteva variante de mese sănătoase, bogate în proteine și Omega-3. Acestea sunt cât se poate de potrivite pentru cei care sunt la dietă, dar și pentru cei care vor să ofere organismului aportul de grăsimi esențiale.

„Iată două variante de meniu bogat în Omega-3 și bogat în proteine, pentru că proteinele țin de foame și ajută la slăbit:

– o variantă de Omega-3 din ouă, pe care eu le mănânc cu brânză proaspătă sau cottage;

– o variantă de Omega-3 din clasicul somon, pe care eu îl mănânc pe crackeri unși cu brânză proaspătă de capră.

Neapărat, când mâncăm Omega-3, avem nevoie de legume, pentru că fitonutrienții din legume potențează acțiunea lui Omega-3.

Iar pentru cei care sunt la dietă proteică și vor să slăbească: ok, sunt de acord, eliminăm carbohidrații, însă dublăm cantitatea de legume. Vă sugerez frunzele verzi de salată, pe care le ungem cu cremă de brânză și punem somon – un fel de shaorma plină de Omega-3, cu efect foarte antiinflamator”, a mai spus Mihaela Bilic.

 

