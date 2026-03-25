Alternativa românească pentru semințele de chia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E un apel către toți consumatorii de mâncare sănătoasă”

Mihaela Bilic „dă de pământ” cu iubitorii semințelor de chia. Trendul face ravagii pe social media, unde au apărut o mulțime de rețete și trucuri în care se adaugă celebrele semințe. Medicul nutriționist vine cu o alternativă mai bună, hrănitoare, 100% românescă și cu efecte… tari pentru starea de spirit.

Mihaela Bilic le declară război semințelor de chia și consumatorilor. În întâmpinarea celor care nu se pot dezice de aceste semințe, medicul nutriționist vine cu o alternativă mult mai eficientă, atât pentru dietă, dar și pentru creier și starea de spirit.

Mihaela Bilic: „Nu mai pot cu semințele de chia”

Pentru un psihic sănătos și un corp ca tras prin inel, Mihaela Bilic le recomandă urmăritorilor ei să renunțe la semințele de chia și să le înlocuiască cu cele de cânepă. Sunt o sursă excelentă de proteine vegetale, conțin toți aminoacizi esențiali, bogate în acizi grași Omega -3 și Omega – 6, pot ajuta la reducerea colesterolului, ajută tranzitul intestinal, susțin energia și imunitatea, ajută la protejarea inimii și, poate cel mai important, poate contribui la reducerea stresului și anxietății.

La fel ca semințele de chia, semințele de cânepă po fi consumate în iaurt, în smoothie-uri, presărate peste salate, în terciuri sau deserturi. Au o aromă subtilă, asemănătoare cu cea de nucă și o textură moale și se consump de obicei decojite.

„Dragii mei, vă rog din suflet, să vă opriți cu chia. De ce vă place chia? Acesta este un apel către toți consumatorii de mâncare sănătoasă. Dacă vreți niște semințe „deștepte”, cu nutrienții de care aveți nevoie, românești 100% mâncați, frate, semințe de cânepă. Avem 35% proteine vegetale, acizi grași din familia omega, vitamina E, toate mineralele, fosfor, potasiu, zinc, cupru, mangan, multe fibre plus că din cânepă se fac niște țesături foarte faine și tot din cânepă se mai fac și alte lucruri faine, dacă știți ce vreau să zic. Așa că lăsați chia. Cânepă vă trebuie”, a spus Mihaela Bilic într-o postare pe social media.

