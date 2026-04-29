Se modifică sistemul de plată a taxei de pod la Fetești–Cernavodă. Care vor fi tarifele pentru 2026 și ce amenzi riscă șoferii

Drumul spre mare poate veni cu o surpriză chiar înainte de litoral. La podul Fetești–Cernavodă, șoferii trebuie să fie atenți la noile reguli de plată a taxei de trecere. Aceasta nu se mai achită în același mod pe toate benzile. Cei care aleg varianta greșită sau nu efectuează plata la timp riscă să primească amendă, chiar dacă nu sunt opriți imediat în trafic.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță și o schimbare majoră în stația de taxare de la Fetești. Trecerea se va desfășura pe trei benzi pe sens, iar benzile 2 și 3 vor fi dedicate șoferilor care au achitat taxa prin SMS sau prin distribuitori autorizați. Banda 1, situată pe partea dreaptă, va rămâne prevăzută cu barieră și va fi utilizată pentru plata în numerar.

Taxa de pod la Fetești în 2026

Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, tariful de trecere este de 19 lei pentru o singură traversare, respectiv 38 de lei pentru două treceri. În cazul vehiculelor cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone, taxa este de aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două treceri.

În ceea ce privește camioanele de peste 12 tone, tarifele sunt mai mari. Vehiculele cu cel mult trei axe plătesc aproape 94 de lei pentru o trecere. Cele cu patru axe sau mai multe ajung la 133 de lei pentru o singură traversare.

Pentru două treceri, costurile variază de la 38 de lei, în cazul autoturismelor, până la 26 de lei, în cazul vehiculelor grele cu minimum patru axe.

Cum se achită taxa de la podul Fetești

Șoferii pot achita taxa înainte de trecere sau cel târziu până la ora 00:00 a zilei următoare traversării. Plata se poate face online, prin platformele CNAIR, dar și prin aplicații sau distribuitori autorizați, prin introducerea numărului de înmatriculare, informația fiind înregistrată automat în sistem.

O altă opțiune este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România, prin trimiterea unui mesaj la numărul 7577 cu textul „POD”, urmat de numărul de înmatriculare.

Taxa poate fi achitată și fizic, în benzinării sau în alte puncte autorizate, unde șoferii primesc o dovadă a plății. Cei care preferă plata în numerar o pot face direct la stația de taxare, folosind banda 1, situată în partea dreaptă.

Ce amenzi riscă șoferii pentru neplată

Amenzile pentru neplata tarifului de trecere sunt de zece ori mai mari decât costul unei traversări. Astfel, pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, sancțiunea ajunge la 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită.

Pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone, amenda este de 690 de lei. Camioanele de peste 12 tone, cu cel mult trei axe, riscă sancțiuni de 940 de lei.

Cele mai ridicate amenzi sunt aplicate vehiculelor de mare tonaj cu patru axe sau mai multe, unde sancțiunea poate ajunge la 1.330 de lei pentru fiecare trecere neplătită.

