Acasă » Știri » I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”

I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”

De: David Ioan 07/01/2026 | 21:32
I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”

În noua emisiune „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a vorbit deschis despre scandalul cu Ramona Olaru. Afaceristul a explicat de ce s-au certat, ce l-a deranjat cu adevărat și a răspuns direct acuzațiilor că i-ar fi făcut avansuri matinalei de la Antena 1.

În cadrul ediției din data de 7 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Bodi a detaliat tot: de la frica de sărăcie și presiunea socială, până la motivul pentru care a reacționat public și acuzațiile că ar fi fost respins de Ramona Olaru. Afaceristul spune că nu există nicio interacțiune între ei și că adevărata lui supărare este cu totul alta.

Alex Bodi, invitat la Dan Capatos Show

Alex Bodi dezminte zvonurile despre avansurile făcute Ramonei Olaru

Alex Bodi: Eu nu am avut niciodată nicio… să zic așa, nicio interferență. N-am interacționat cu dânsa sub nicio formă. Când mi-a zis ‘doamne, m-a respins’… n-am invitat-o, n-am sunat-o.

Dan Capatos: Voiam să vorbim și despre treaba asta, pentru că ai văzut reacțiile oamenilor, foarte multe. Pe lângă faptul că mulți sunt în tabăra ei, toți te-au acuzat: ‘dom’le, i-a făcut vreo propunere și l-a refuzat și de aici iaca frustrarea’.

Alex Bodi: Iaca frustrarea, şi dau peste nas, pentru că eu am iubită de aproape un an și nu am cum să… Nu am, sub nicio formă, nicio intenție și nu a fost niciodată, nici în trecut, vorba de așa ceva.

Dan Capatos: Deci voi nu v-ați întâlnit niciodată în viața asta față în față?

Alex Bodi: Nu. Cum mă vede lumea, nu sunt un om frustrat. Dar ce suntem, Elon Musk? Că și pe Elon Musk l-au refuzat. Sau pe Brad Pitt. Oricine poate fi refuzat. Ăsta nu e un motiv de frustrare.

Dan Capatos: De ce pe altele nu le-ai atacat?

Alex Bodi: Păi la altele le-am spus poate în privat. Nu trebuie să fac eu publice anumite chestii și mă refer exact și strict la ce am spus, ce mi-am asumat și îmi asum în continuare. Nu îmi permite caracterul și ce am eu, indiferent cum mă vede lumea, să las o domnișoară să ne facă proști pe toți bărbații în masă. Asta e durerea mea cea mai mare, nu sărăcia. Cu sărăcia vorbim altceva. Ăsta e alt subiect.

Alex Bodi: Pe o parte, eu înțeleg și îi dau dreptate, și sunt conștient că frica asta de sărăcie, teama asta că te întorci iar 20 de ani în urmă și rămâi pe jos, înțelegi? Asta îi împinge pe mulți oameni, atât bărbați, cât și femei, să facă absolut orice ca să ajungă până undeva, într-un mod în care ei consideră că acolo își pot trăi viața la un nivel superior față de ceea ce au fost ei în tinerețe. Da. Și frica de a decădea și a pierde totul îi împinge de multe ori pe oameni să calce peste cadavre, să facă multe compromisuri, multe înțelegeri, multe sacrificii și multe situații. Se implică în situații care o să fie fatale pentru persoanele în cauză.

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.ro.

Ediția integrală de pe 7 ianuarie 2026 poate fi urmărită AICI:

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic
Știri
Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic
Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei?
Showbiz internațional
Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei?
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8...
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic
Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic
Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei?
Totul pentru animale! Ce se întâmplă cu averea lui Brigitte Bardot și cu ce se alege fiul ei?
Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un ...
Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean
Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert ...
Șansă uriașă pentru Sebastian Stan. Actorul român ar putea juca în Batman II, alături de Robert Pattinson și Scarlett Johansson
Marius Tucă Show începe joi, 8 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 8 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Alex Bodi, acuzații la adresa Ramonei Olaru! Cum ar fi jignit vedeta Antena 1 femeile din România: ...
Alex Bodi, acuzații la adresa Ramonei Olaru! Cum ar fi jignit vedeta Antena 1 femeile din România: „Adică alea ce sunt? Resturi?”
Vezi toate știrile
×