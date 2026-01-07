I-a făcut sau nu Alex Bodi avansuri Ramonei Olaru, înainte de marele scandal? „Iaca frustrarea. Asta este durerea mea cea mai mare”

În noua emisiune „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi a vorbit deschis despre scandalul cu Ramona Olaru. Afaceristul a explicat de ce s-au certat, ce l-a deranjat cu adevărat și a răspuns direct acuzațiilor că i-ar fi făcut avansuri matinalei de la Antena 1.

În cadrul ediției din data de 7 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Bodi a detaliat tot: de la frica de sărăcie și presiunea socială, până la motivul pentru care a reacționat public și acuzațiile că ar fi fost respins de Ramona Olaru. Afaceristul spune că nu există nicio interacțiune între ei și că adevărata lui supărare este cu totul alta.

Alex Bodi: Eu nu am avut niciodată nicio… să zic așa, nicio interferență. N-am interacționat cu dânsa sub nicio formă. Când mi-a zis ‘doamne, m-a respins’… n-am invitat-o, n-am sunat-o.

Dan Capatos: Voiam să vorbim și despre treaba asta, pentru că ai văzut reacțiile oamenilor, foarte multe. Pe lângă faptul că mulți sunt în tabăra ei, toți te-au acuzat: ‘dom’le, i-a făcut vreo propunere și l-a refuzat și de aici iaca frustrarea’.

Alex Bodi: Iaca frustrarea, şi dau peste nas, pentru că eu am iubită de aproape un an și nu am cum să… Nu am, sub nicio formă, nicio intenție și nu a fost niciodată, nici în trecut, vorba de așa ceva.

Dan Capatos: Deci voi nu v-ați întâlnit niciodată în viața asta față în față?

Alex Bodi: Nu. Cum mă vede lumea, nu sunt un om frustrat. Dar ce suntem, Elon Musk? Că și pe Elon Musk l-au refuzat. Sau pe Brad Pitt. Oricine poate fi refuzat. Ăsta nu e un motiv de frustrare.

Dan Capatos: De ce pe altele nu le-ai atacat?

Alex Bodi: Păi la altele le-am spus poate în privat. Nu trebuie să fac eu publice anumite chestii și mă refer exact și strict la ce am spus, ce mi-am asumat și îmi asum în continuare. Nu îmi permite caracterul și ce am eu, indiferent cum mă vede lumea, să las o domnișoară să ne facă proști pe toți bărbații în masă. Asta e durerea mea cea mai mare, nu sărăcia. Cu sărăcia vorbim altceva. Ăsta e alt subiect.

Alex Bodi: Pe o parte, eu înțeleg și îi dau dreptate, și sunt conștient că frica asta de sărăcie, teama asta că te întorci iar 20 de ani în urmă și rămâi pe jos, înțelegi? Asta îi împinge pe mulți oameni, atât bărbați, cât și femei, să facă absolut orice ca să ajungă până undeva, într-un mod în care ei consideră că acolo își pot trăi viața la un nivel superior față de ceea ce au fost ei în tinerețe. Da. Și frica de a decădea și a pierde totul îi împinge de multe ori pe oameni să calce peste cadavre, să facă multe compromisuri, multe înțelegeri, multe sacrificii și multe situații. Se implică în situații care o să fie fatale pentru persoanele în cauză.