Îți mai aduci aminte de primul câștigător Românii au Talent? Adrian Țuțu s-a reinventat după ce a pierdut toți banii de la Pro TV

În anul 2011, Adrian Țuțu devenea primul câștigător al emisiunii Românii au Talent. La doar 19 ani a reușit să impresioneze atât juriul emisiunii, cât și publicul de acasă. Adrian Țuțu i-a cucerit pe toți cu versurile sale și a plecat acasă cu premiul cel mare, în valoare de 120.000 de euro. Banii nu i-au ajuns mult timp, însă Adrian Țuțu a dat uitării totul și a luat-o de la capăt. Acum se mândrește cu realizările sale, atât cele din plan profesional, cât și cele din plan sentimental. Cu ce se ocupă Adrian Țuțu acum?

După ce a câștigat concursul Românii au Talent, cu banii obținuți, Adrian Tuțu a încercat să își construiască o carieră muzicală. S-a mutat în Capitală, a investit în câteva melodii, și-a cumpărat câteva haine și banii au dispărut. Așa că, Adrian Țuțu se întorcea în Focșani, orașul natal, însă le promitea tuturor că o să reînceapă de la zero și că o să ajungă departe. Se pare că așa a și făcut. Acum, artistul a revenit în Capitală și conduce mai multe afaceri.

În prezent, are propriul studio de muzică, are și un studio foto-video, dar și o firmă de design interior. Evident că nu a renunțat nici la marea lui pasiune, iar pe lângă rolul de producător și-a păstrat și statutul de artist, urmând ca în curând să lanseze noi piese.

„Pe plan profesional am reușit să construiesc propriul studio, Mycrewmusic, unde intenționez să fiu producător muzical pentru mai mulți artiști din industrie; tot aici am ridicat și un studio foto-video pentru marketing online, lucrez la ceva material, pregătesc niște videoclipuri, pe lângă am dezvoltat și o firmă de personalizat și de design interior, tricouri, căni, tablori, canvas, cărți de vizită etc., alături de cel mai bun prieten din copilărie BEST IN TOWN.

Am luat o mică pauză din online o perioadă, ca să le pot face pe toate așa cum îmi doream, dar în perioada asta am lucrat la foarte multe piese, pentru că fără muzică nu pot să stau și chiar dacă platformele de muzică se mișcă mai greu, o să vin cu niște lansări frumoase!”, a declarat Adrian Țuțu, potrivit libertatea.ro.

„Este altceva când ești iubit”

În anul 2011, atunci când urca pentru prima dată pe scena Românii au Talent, Adrian Țuțu cucerea inimile domnișoarelor. Artistul a avut priză în rândul tinerelor și s-a ales cu numeroase fane dornice să îl cunoască. Însă, artistul nu și-a găsit, atunci, parteneră de viață. Acum însă, este un bărbat fericit și împlinit din punct de vedere sentimental.

Se pare că fost concurent Românii au Talent a găsit femeia potrivită pentru el. Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii despre relația sa, Adrian Țuțu a admis că și-a găsit aleasa și că este cât se poate de fericit lângă ea.

„Și pe plan personal am luat multe decizii radicale, pot să spun că m-am așezat, lucru care m-a ajutat foarte mult să mă concentrez mai bine asupra lucrurilor pe care vreau să le fac! Este altceva când ești iubit și fericit pe plan personal, cel profesional merge mult mai bine!”, a mai spus Adrian Țuțu.

