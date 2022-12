Ireal ce s-a ales de Adrian Țuțu, primul câștigător de la „Românii au Talent”, după ce a tocat toți cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

În anul 2011, Adrian Țuțu reușea, la 18 ani, să câștige primul sezon „Românii au Talent”. Poreclit „Eminem de România”, tânărul a plecat acasă cu 120.000 de mii de euro, dar a „tocat” rapid banii și s-a întors de unde a plecat. Acum, în 2022, cântărețul este de nerecunoscut!

Adrian Țuțu și-a urmat pasiunea și a lansat piesă după piesă. Primul câștigător „Românii au Talent” are acum mai bine de 100.000 de abonați pe Youtube, care îi urmăresc atent activitatea. Din anul 2015, și-a fondat chiar propria casă de discuri, „My music crew”.

După cinci ani în care a stat în Focșani pentru că și-a terminat banii din premiul cel mare, fostul concurent de la PRO TV s-a întors în București ca să își urmeze visul.

Pentru a vedea cum arată Adrian Țuțu în 2022, ți-am pregătit mai multe poze în GALERIA FOTO.

(CITEȘTE ȘI: Îl mai ții minte pe Adrian Țuțu, primul câștigător Românii au Talent? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi)

Ce a făcut Adrian Țuțu cu marele premiu câștigat la „Românii au Talent”

Cu premiul de 120.000 de euro (100.800 de euro, după ce și-a plătit impozitul către stat), Adrian Țuțu a decis să-și investească toți banii în muzică și în haine. Rămas „falit”, cântărețul s-a întors, în urmă cu câțiva ani, acasă, în Focșani.

„Uite că m-am întors de unde am plecat!! Fără bani, la Focșani!!!

Am preferat să bag banii câștigați din muzica înapoi in muzica, am preferat, în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea e că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la 0”, spunea „Eminem de România”, în urmă cu câțiva ani.

(CITEȘTE ȘI: Ce s-a ales de primul câștigător Românii au Talent. Motivul pentru care Adrian Țuțu a pierdut toți cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV)