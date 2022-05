Îl mai ții minte pe Adrian Țuțu, primul câștigător Românii au Talent? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi

Au trecut 12 ani de când Adrian Țutu, câștigătorul primului sezon ”Românii au Talent” de la Pro TV, a cucerit juriul și telespectatorii interpretând o melodie compusă chiar de el. Iată cu ce se ocupă și ce s-a ales de tânărul artist!

A sperat la un succes răsunător în industria muzicală și la un studio propriu, însă Adrian Țuțu a avut nevoie de multă răbdare și muncă.

Îl mai ții minte pe Adrian Țuțu, primul câștigător Românii au Talent?

Imediat după ce a câștigat marele premiu, supranumit la vremea respectivă ”Eminem de România”, Adrian Țuțu a ales să se întoarcă în Focșani, după ce timp de trei ani a stat în București pentru a se ocupa de proiectele sale muzicale:

Uite ca m-am întors de unde am plecat. Fără bani, la Focșani! Am preferat să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă.

Poate că am procedat bine, poate nu, ideea că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la zero. Acum e clar că am încredere în mine, ba chiar mai mare ca niciodată!”, scria el pe Facebook la acea vreme.

Deși a avut momente în care a vrut să renunțe, iată că soarele a răsărit și pe strada lui. Primul câștigător al emisiunii ”Românii au Talent” a fondat casa de discuri My Crew Music în anul 2015.

Adrian Țuțu s-a reinventat și face tot ceea ce poate pentru a ajunge celebru. Așa cum era de așteptat, tânărul își promovează noile piese pe Youtube, acolo unde a adunat peste 85.000 de abonați și a reușit să-și vadă visul devenit realitate. Ultima sa piesă a lansat-o acum cinci luni.

Tânărul cântăreț de hip hop reușea să cucerească juriul de la Românii au Talent, în preselecții, cu melodia „E evident, românii au talent“, un imn neoficial el emisiunii. În semifinala Românii au Talent, el a venit cu melodia “Iubiți-vă părinții”, iar în finală a cântat “Sunt român, deci pot” și a câștigat premiul de 120.000 de euro.

