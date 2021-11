Ce s-a ales de primul câștigător Românii au Talent. Motivul pentru care Adrian Țuțu a pierdut toți cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

În anul 2011, Adrian Țuțu câștiga prima ediție a emisiunii ”Românii au Talent” de la Pro TV. Tânărul reușise să impresioneze juriul cu vocea sa și și-a strâns un public numeros care l-a susținut de-a lungul timpului. Însă, la puțin timp după ce a reușit să câștige cei 120.000 de euro pe care îi oferea proiectul de televiziune, banii au fost ”risipiți” și s-a întors în locul natal, dezamăgit.

A crezut cu toată tăria că va reuși în industria muzicală și a investit banii în proiecte personale, pentru ascensiunea în cariera artistică. Însă, Adrian Țuțu a realizat că cei 120.000 de euro pe care i-a investit în piese și videoclipuri nu l-au dus prea departe în industria hiphop-ului din România. De la debutul său, primul câștigător de la ”Românii au Talent” a avut câteva concerte, apoi a ”dispărut” de pe scena artistică. Tânărul s-a întors în orașul natal, dezamăgit.

Adrian Țuțu a ales să se întoarcă în Focșani, după ce timp de trei ani a stat în București pentru a se ocupa de proiectele sale muzicale. Iar după ce a apărut într-o reclamă la chipsuri și a fost prezent la câteva concerte, s-a scufundat în „anonimat”. În 2015, tânărul mărturisea pe rețelele de socializare care a fost motivul pentru care s-a întors în orașul natal.

„Uite ca m-am întors de unde am plecat. Fără bani, la Focșani! Am preferat să bag banii câștigați din muzică înapoi în muzică, am preferat în loc de o casă, să-mi fac aproape toate videoclipurile pe care probabil deja le știți, să-mi plătesc piesele și să-mi iau câteva haine să dau bine pe sticlă. Poate că am procedat bine, poate nu, ideea că eu mă bucur că am procedat așa, pentru că am ajuns aici și e momentul să o iau de la zero. Acum e clar că am încredere în mine, ba chiar mai mare ca niciodată!”, scria el pe Facebook în 2015.

Adrian Țuțu a colaborat și cu Xonia și au scos împreună piesa ”Averi de sentimente”. La vremea aceea, un apropiat al său declarase pentru CANCAN.RO: ”El și Xonia au avut o piesă împreună. Prin vară, când melodia „Averi de sentimente” a început să aibă succes, Xonia a introdus melodia în playlistul de la concertele ei. Inevitabil, Țuțu o însoțea prin țară la recitaluri și, dacă tot venea să cânte cu Xonia, organizatorii îi cereau să cânte și piesele proprii”.

Adrian Țuțu reușise să cucerească publicul ”Românii au Talent”, în 2011

Supranumit la vremea respectivă ”Eminem de România”, Adrian Țuțu primise, de fapt, suma de 100.800 de euro, deoarece 19.200 de euro au fost impozitați de statul român.

Tânărul cântăreț de hip hop reușea să cucerească juriul de la Românii au Talent, în preselecții, cu melodia „E evident, românii au talent“, un imn neoficial el emisiunii. În semifinala Românii au Talent, el a venit cu melodia “Iubiți-vă părinții”, iar în finală a cântat “Sunt român, deci pot” și a câștigat premiul de 120.000 de euro.

