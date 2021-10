Ce s-a ales de Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea din 2017 „Românii au Talent”. Ce a făcut cu cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV

Lorelai Moșneguțu a reușit să câștige în anul 2017 concursul „Românii au Talent”. Atunci, concurenta a intrat în posesia celor 120.000 de euro pe care emisiunea îi oferea câștigătorului. Ce face în prezent fosta concurentă RAT?

În prezent, Lorelai Alberta Moșneguțu, cea care a reușit să câștige concursul ”Românii au Talent” în anul 2017, are 19 ani. Fetița fără mâini din emisiunea de la Pro TV, care a reușit să îi impresioneze atât pe jurați, cât și pe telespectatori, este o tânără care învață și își trăiește viața din plin.

Mai mult decât atât, Lorelai este un exemplu pentru ceilalți din jurul ei. Într-o emisiune de televiziune, aceasta a spus ce facultate își dorește să urmeze. Chiar dacă este extrem de talentată în aria muzicii, Lorelai Moșneguțu dorește să facă Facultatea de Drept. La Kanal D, câștigătoarea show-ului de talente a spus anul trecut: ”Dacă în alți ani făceam party cu prietenii și colegii de la școală, acum nu s-a mai putut. Dar mi-au făcut ziua frumoasă toți cei care mi-au scris, m-au sunat să mă felicite, unii chiar din străinătate. Pentru mine, a fost o zi fericită. Am primit cadou o rochiță frumoasă și un laptop performant. (…) O să merg la facultate, la Drept”. Multe persoane au presupus că Lorelai va merge la Conservator. De asemenea, Viorica Pârva, mama ei, spunea: ”Poate amândouă, dar… pentru că ne trebuie o meserie stabilă. Trebuie să se întrețină. Cred că tuturor copiilor le trebuie această educație. Și educația muzicală e bună pentru suflet…”.

Cu banii pe care Lorelai Moșneguțu i-a încasat, după ce a câștigat show-ul ”Românii au Talent” în anul 2017, aceasta și-a achiziționat un apartament, scria Playtech.

Lorelai Moșneguțu, un exemplu pentru tineri!

Tânăra a fost abandonată în maternitate de cea care i-a dat viață. Atunci, Viorica Pârvan, asistent maternal, a avut grijă de ea. Este întotdeauna alături de ea, o încurajează la fiecare pas și crede în ea și dorințele ei!

”Am avut un vis în care Alberta era pe scenă și toată lumea era în picioare și o aclama și eu eram în dreapta ei și mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dă mie această misiune“, spunea mama ei.

Deși nu a înfiat-o încă pe Lorelai Moșneguțu în acte (n.r.: este în plasament), Viorica Pârvan și-a propus să o facă după terminarea facultății: “Aș fi putut să o fac acum, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. Dar, din punct de vedere financiar, situația actuală ne ajută mai mult. În primul rând eu am pensia mică și nu m-aș încadra. În plus, nu aș avea posibilitatea să o țin în facultate. Așa, ea are acum mai multe beneficii și facilități de la stat”.

Ce și-a repetat multă vreme Lorelai Moșneguțu în timp ce se uita în oglindă

În cadrul interviului, mama Vio a mărturisit ce a învățat-o pe Lorelai Moșneguțu să spună în timp ce se uita în oglindă. Femeia a crescut-o pe artistă încă de când era bebeluș.

“Pe când avea doar câteva luni îi agăţam jucăriile mai sus, ca să o forţez să-şi întindă picioarele după ele. Pluşurile îi plăceau cel mai mult. Apoi i-am pus un creion între degete şi am învăţat-o să scrie. La 5 ani desena foarte bine şi ştia alfabetul. A avut nevoie şi de motivaţie, de încredere. De la trei ani, o puneam să îşi spună în faţa oglinzii «sunt frumoasă, sunt deşteaptă şi voi ajunge celebră». Până la 6 ani a spus zilnic în faţa oglinzii aceste cuvinte. Cea de-a doua deviză pe care o repeta în faţa oglinzii e «cad de 10 ori şi mă ridic de 20 de ori», pentru că, până la 4 ani era emotivă, nesigură pe ea şi nu se putea ridica în picioare. A treia ei deviză e «trăiesc cu intensitate fiecare clipă, fac nu ceea ce-mi place, ci îmi place ceea ce fac»”, a povestit Viorica Pârvan pentru publicația Click.

Ce spunea Lorelai Moșneguțu despre show-ul de talente

„Viața mi s-a schimbat radical datorită acestui minunat concurs, «Românii au talent», doamnei producătoare Andreea Godeanu, juriului de excepție și desigur, vouă, tuturor fanilor mei! După câștigarea acestuia am avut onoarea să fiu invitată până în momentul de față în 5 țări superbe (Turcia, Qatar, Brazilia, China și California), atât ca invitată să susțin recitaluri la gale caritabile, cât si concurentă la World’s Got Talent”, scria în 2019 Lorelai Moșneguțu pe pagina sa de Facebook.

Cu doar două degete, şi acelea de la picioare, Lorelai Moșneguțu cântă la pian, la chitară, scrie cu o dexteritate fantastică şi pictează tablouri. Tânăra artistă a publicat până în prezent 10 cărţi, ține concerte, joacă în piese de teatru, a câştigat zeci de diplome şi trofee – printre acesta se numără și trofeul emisiunii “Românii au talent” 2017.

