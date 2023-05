Ce s-a întâmplat după ce Rareș Prisacariu a câștigat marele premiu de la Românii au talent. Românii sunt revoltați

Rareș Prisacariu, un copil de doar 7 ani din Botoșani, a fost desemnat câștigător al emisiunii Românii au talent, în urma voturilor din partea publicului. Anunțul a stârnit o dezbatere aprinsă în mediul online. În timp ce unii i-au lăudat prestațiile, alții sunt de părere că au fost concurenți mult mai talentați decât el, care ar fi meritat să câștige marele premiu.

Rareș s-a declarat a fi extrem de emoționat după ce a fost desemnat câștigătorul show-ului de talente. Băiețelul susține că nu s-a așteptat să intre în posesia marelui premiu, însă este conștient că a transmis foarte mult publicului, astfel încât a ajuns să primească cele mai multe voturi.

„Sunt foarte emoționat pentru că am putut să fac o impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam ca oamenii să mă voteze, dar nu mă așteptam să câștig premiul cel mare „Românii au talent”. Parcursul emisiunii a fost foarte frumos, am avut foarte multe emoții și cred că de asta am transmis atât de mult” , a spus Rareș la Pro Tv.

Românii consideră că Rareș Prisacariu nu merita marele premiu Românii au talent

După ce Rareș Prisacariu a fost numit câștigătorul Românii au Talent 2023, controversele nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare. Fanii emisiunii s-au revoltat, spunând că nici măcar nu se înțelege sensul cuvintelor pe care le recită. Sunt și alți internauți care sunt de părere că alți concurenți erau mult mai talentați decât el și ar fi meritat să câștige marele premiu.

„Dacă rezultatul reprezintă votul publicului…înseamnă că votanții sunt doar din anturajul acestui copil și restul publicului a dormit!”/ „Serios, pentru audiență punem un copil să recite și ăsta a fost talentul, oricum nu înțelege tot din ce recită și asta nu este copilărie”/

„Este ce place românilor! Amestecul religiei cu românismul exacerbat, împănat cu propoziții moralizatoare. Si când te gândești ce talente reale erau în finală”/ Și care e talentul ???? Dacă mergem în școlile primare găsim măcar 1 ,2 copii care recită poezii”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților, pe rețelele de socializare.

„Nu că nu merita un loc, dar nici premiul întâi”

Comentariile nu au încetat să curgă în mediul online. Unii susțin că emisiunea Românii au talent a „deraiat” și că Rareș Prisacariu nu merita să fie câștigătorul acestui sezon.

„A ,,deraiat” mult emisiunea asta”/ „Nu că nu ar fi meritat , dar cei din spatele lui, foarte inteligent, au pariat pe o categorie de public și victorie garantată, au câștigat”/ Pe români când îi atingi la sentiment, despre cele sfinte, îți atingi scopul negreșit”/ „N-am nimic cu copilul să-i dea Dumnezeu sănătate, dar de asta nu merge țara asta înainte, tot timpul am știut să furăm, să facem numai manevre”/

Copilul ăsta nu zic că nu merita un loc, dar nici premiul întâi, au fost mult mai talentați ca, copilul”/ „A avea talent înseamnă a avea aptitudini remarcabile”/ Acest copil este inteligent, fără dar și poate, însă, câștigarea marelui premiu, este total nejustificată”/ „Este o mare diferența între talent, inteligenta și o buna memorie. Credeam ca emisiunea asta este despre talent”, au mai comentat internauții.

