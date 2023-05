Cine este Rareș Prisacariu, câștigătorul sezonului 13 Românii au talent. Ce s-a întâmplat când a urcat pe scenă și cum a fost jurizat

„De fiecare dată când vii, Rareș, aici, am impresia că ai o forță teribilă din alte lumi. Nu știu cum simt oamenii de acasă sau ce au simțit oamenii din sală, publicul. Pe mine efectiv mă descompui în părți mici și cumva simt că mă desprind de corp și îmi văd toate lucrurile. Nu neapărat pe cele bune, ci și pe cele rele. Ai un fel de transmisie aparte a ta care cred că este mai mult decât ce au actorii mari sau ce au artele, în general. Cred că ești un orator cu desăvârșire. Cred că nu doar țara are nevoie de tine, cred că lumea are nevoie de oameni ca tine.

Cred că televiziunea, pe de altă parte, oferă un lucru pe care nimic nu ți-l poate da ca om: nemurirea. Vei rămâne în memoria tuturor cu toate aparițiile tale de la Românii au talent. Cel mai important lucru este că eu cred că tu vei face viitorul să-și amintească, cu mare plăcere, de trecut. Bravo, felicitări” .

Copilul de doar 7 ani i-a mulțumit actorului, apoi a ascultat, cu mare interes, ce avea să-i spună Dragoș Bucur, marcat și el de momentul său:

„Rareș, sper să înțelegi ce vreau să-ți transmit și dacă nu, mai târziu vei înțelege. Am aproape 46 de ani și de vreo doi ani îmi ocupă foarte mult din gânduri ceea ce ai spus tu pe scenă astăzi. Eu am ajuns, la aproape jumătate de secol, să mă gândesc la ceea ce spui tu la 7 ani. Aș vrea să vorbesc despre lucrurile astea, dar îmi e teamă, mă gândesc că nu e potrivit să le spun în public, aș vrea să le transmit oamenilor și cred că ce ai făcut tu astăzi a fost să vorbești și în numele meu, de acolo de pe scenă. Este un lucru extraordinar. Cred că de aceea am venit eu la Românii au talent, ca să te văd pe tine în seara asta pe scenă”

Andra și Andi Moisescu, uluiți de Rareș Prisacariu

Andra a fost atât de răscolită de numărul băiețelului din Botoșani, încât i-a spus chiar că cei din juriu îl iubesc. Cântăreața i-a admirat prestația scenică, dar a ales să-l lase pe Andi Moisescu să cuprindă mesajul în mai multe cuvinte. Juratul a punctat faptul că important nu este textul poeziei, ci modul în care tânărul a interpretat-o.

„Ai răscolit în noi, în mine, niște sentimente și niște gânduri pe care nu mă gândeam că le dețin. E impresionant ce am putut să văd, să ascult și ai spus un lucru: «Eu îl iubesc pe Dumnezeu». Să știi că și Dumnezeu te iubește, și noi te iubim”, a spus Andra.

„Eu cred că acest moment al lui Rareș este dincolo de ce a spus el pentru că textul este cunoscut. El are o cu totul altă putere prin vocea lui. Mie mi se pare important nu ce a spus, ci cum a spus. Aici este vorba despre o forță cu totul aparte pe care cred că fiecare dintre noi, cei de aici din sală, cu siguranță au simțit-o. Sper, din tot sufletul, la fel să se fi simțit și acasă. Fără îndoială, tu ești cu totul o apariție și nu e deloc o întâmplare că anul acesta, noi ne-am întâlnit cu tine la Românii au Talent”, a spus Andi Moisescu.