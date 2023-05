Cine este Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023. Povestea copilei de 12 ani a impresionat juriul

Sara Piliego (12 ani) l-a cucerit pe Mihai Bobonete, juratul fiind cel care a apăsar Golden Buzz și a trimis-o direct în semifinala show-ului Românii au Talent 2023. Cine este, de fapt, micuța care i-a cucerti pe jurați, dar și pe telespectatori. Puțini sunt cei care știu povestea fetiței.

Sara Piliego a venit la Românii au Talent 2023 neștiind că, încă de la preselecții, va ajunge direct în semifinala show-ului. Copila este pasionată de dans, practică balet și dans, iar numărul pe care l-a susținut în fața juraților și a telespectatorilor a fost foarte apreciat, mai ales datorită complexității mișcărilor. Sara a oferit un moment de dans fascinant, iar efortul a fost pe măsura așteptărilor ei. De departe, cel mai impresioant a fost Mihai Bobonete, cel care a și apăsat Golde Buzz, iar Sara ajuns direct în semifinala show-ului.

„Sara, într-adevăr ai dansat cu precizia unui chirurg care operează pe creier. Fiecare moment cap-coadă a fost as! Ți-o spun și din postura omului care anul trecut a dat un Golden Buzz pentru un copil de 12 ani care a făcut același lucru, mi-a tăiat respirația și care a câștigat Românii au Talent.Mi se pare că ai chiar mai mult decât avea Darius anul trecut. E o altfel de combinație între talent, dorință, tinerețe… Aș merge pe mâna ta și te-aș duce direct în semifinală ca să câștigi și tu anul acesta Românii au Talent’,a spus Bobonete.

Și asta nu este tot. Sara a trecut și de semifinala Românii au Talent, iar acum va fi prezentă în finala de vineri, 12 mai, 2023, de la Pro Tv.

Cine este, de fapt, Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023

Finalista de la Românii au Talent 2023 s-a născut în Italia și provine dintr-o familie de sportivi, mama ei fiind gimnastă, iar tatăl a practicat baschetul timp de 35 de ani. Inspirată de pasiunile părinților, Sara a început să practice baletul, la vârsta de 5 ani, atunci fiind momentul în care a simțit că este născută pentru așa ceva. Totodată, copila nu s-a oprit aici și în urmă cu 4 ani a început să practice dans contemporant, dans care, de altfel, a dus-o direct în semifinala show-ului.

Visul ca va ajunge pe scena de la Românii au Talent nu i-a dat pace. S-a ambiționat și a făcut tot posibilul de a participa, iar eforturile ei nu au fost în zadar. Atunci când nu este la școală, Sara este în sala de antrenamente, acolo unde petrece destul de mult timp.

„În fiecare vineri mă uitam și după ce mă urcam în pat, tot visam despre asta. Mă gândeam cum ar fi să merg acolo, ce aș simți, ce aș vedea, ce aș spune.

Am 12 ani și fac ore de balet, de dans contemporan, de gimnastică. Am un program destul de încărcat. Încep școala la ora 12, o termin pe la 5-6. Încerc să ajung la balet cât pot de repede. Dacă e mă și învoiesc de la școală și termin baletul la 9:30 în cele mai multe zile. Nu am timp liber”, a spus Sara.

Atunci când nu este la școală, Sara este în sala de antrenamente, acolo unde petrece destul de mult timp. Ca aproape orice sportiv, copila și-a format un stil de viață ordonat, ghidat de o disciplină tipică marilor campioni sportivi. Cât despre alimentație, finalista de la Românii au Talent are reguli stricte. Dulciurile par să fie slăbiciunea multor oameni, în special a copiilor, însă în dieta Sarei nu există așa ceva.

”Doar duminica pot să-mi fac temele și sunt atât de multe încât copiii și le fac în trei zile, eu într-o zi. Sunt multe sacrificii. De exemplu, fiind balerină, trebuie să ai o dietă strictă. În principiu mănânc legume, iar tati mănâncă paste.

La dulciuri, e bine, mi le imaginez. Ai un scop și ca să-l ajungi trebuie să faci multe sacrificii, dar să-ți și placă ce faci, pentru că dacă nu-ți place, nu are niciun rost’, a explicat tânăra concurentă de la Românii au Talent.

